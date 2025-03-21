又傳山難！高山積雪不化　男獨攀合歡西峰失聯...全面搜救中

▲合歡山至今天清晨仍有不少積雪。（圖／翻攝公路局官方網站，下同）

記者高堂堯／南投報導

強烈冷氣團日前襲來，合歡山等高山地區紛紛降雪，目前雖已未下雪，但仍有不少積雪未消，並傳出有山友獨攀合歡西峰卻不幸失聯的情形，南投縣消防局已動員前往搜尋，希望儘快將人救回。

南投縣消防局指出，今天(21日)凌晨4時19分接獲民眾通報，一名男子於20日獨自赴合歡西峰登山，但直到今天凌晨都未返回投宿處，因此報案協尋；縣府消防局立即派遣仁愛分隊，會同神鷹山區搜救隊、太管處登山搜人員出發搜尋。

消防局指出，報案民眾表示該名男子由外地前來登山，但並不清楚其姓名年籍等個資，加上失蹤範圍完全沒有手機等訊號，即使今天天氣轉晴，但廣大山域和山路仍多遭冰雪覆蓋，搜救難度也隨之大幅提升。

公路局中區養護工程分局指出，台14甲線翠峰至大禹嶺(18K~41.5K)已於今日早上7時解除恢復交通，經派員辦理清雪作業，台14甲線武嶺至松雪樓(31K-33K)部分路面(肩)在下午2時許結冰(積雪)已融，不須掛雪鏈即可通行，籲請欲行駛台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，以利及時因應。