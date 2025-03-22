諷刺！冰島兒童部長被爆「和16歲少年生小孩」　認了睡未成年

▲冰島兒童部長阿斯蒂爾杜爾·洛阿·托斯多蒂爾（Ásthildur Lóa Thórsdóttir）被爆曾與未成年發生性行為並生子。（圖／翻攝自Facebook／Ásthildur Lóa Þórsdóttir）



記者王佩翊／編譯

冰島兒童部長阿斯蒂爾杜爾·洛阿·托斯多蒂爾（Ásthildur Lóa Thórsdóttir）被爆出30多年前在22歲時曾與一名15歲少年發生性關係，並於隔年生下一名兒子。她20日承認這項消息，同時被總理克麗絲特倫·弗羅斯塔多蒂爾（Kristrún Frostadóttir）約談，並宣布辭職。

根據BBC報導，58歲的冰島兒童部長托斯多蒂爾20日在接受《冰島新聞社》採訪時坦承，自己22歲時曾經於一名未成年少年發生性關係，並在23歲生下對方的兒子，當時男方僅16歲。

她透露，當年她在一個宗教團體擔任輔導員，而孩子的父親是該團體的成員。她直言，「這已經是36年前的事了，很多事情在那段時間都改變了，如果是今天的我，肯定會以不同的方式處理這些問題。」

根據《冰島新聞社》報導，托斯多蒂爾與男方的關係一直是秘密，但是男方曾經參與孩子的出生，三人一起生活了1年，直到托斯多蒂爾和現任丈夫結婚，情況才發生改變。

孩子的父親曾經向冰島司法部申請兒子的探視權，但是卻被托斯多蒂爾拒絕。不僅如此，托斯多蒂爾還要求對方在接下來的18年持續支付兒子的扶養費。

男方的某位親戚上周兩度試圖就這段關係聯絡冰島總理弗羅斯塔多蒂爾。弗羅斯塔多蒂爾透露，當時爆料人表示，這起事件牽涉到一名政府部長，因此她要求對方提供更多訊息，整件事才因此曝光。

弗羅斯塔多蒂爾指出，這是一件非常嚴重的事情，不過因為自己對此事的了解僅止於一般民眾，所以不會對實質內容發表評論。弗羅斯塔多蒂爾接獲證實消息後，隨即召見托斯多蒂爾，最終托斯多蒂爾也在會面後請辭。

冰島的最低合法性行為年齡為15歲，但如果加害者是受害者的老師、導師、經濟依賴者或雇主，與未滿18歲者發生性關係仍屬違法，最高可判處3年監禁。Thórsdóttir雖然辭去部長職務，但她表示沒有打算退出國會。