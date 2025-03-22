塑膠微粒入侵食物鏈　專家教4大破解法

▲研究顯示，每公升瓶裝水含有11~37萬個塑膠微粒，專家建議，想要減塑，先從少喝瓶裝水做起。（圖／CTWANT提供，下同）

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日常生活如何擺脫「滿嘴塑膠」？有沒有排除塑膠微粒飲食法？CTWANT記者採訪多位專家，雖無專門的排塑飲食法，但有四大撇步可減塑，一「不要喝瓶裝水」，改喝煮沸後再過濾的水，二盡量自煮，三多吃抗氧化、富含纖維的蔬果，四多喝水多排汗。

「美國國家科學院學報」（Proceedings of the NationalAcademy of Science）在2024年的研究指出，由於人類大量使用塑膠製品，這些塑膠垃圾輾轉進入河川與海洋，再分解成塑膠微粒入侵食物鏈，其中水源首當其衝，研究顯示「每公升瓶裝水含有11萬到37萬個塑膠微粒，比過去認知的多上100倍，其中高達90%為奈米塑膠微粒。」

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胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，若想減少攝取塑膠微粒，第一件事就是要少喝瓶裝水。怎麼喝水才安全？黃軒建議改喝煮沸過的自來水，因為《環境科學與技術通訊》期刊曾進行研究，將含碳酸鈣自來水煮沸並過濾，有助於去除其中近90%的奈米微粒。研究人員表示，自來水煮沸後，水中的碳酸鈣會在微小塑膠周圍形成微小的團塊，將塑膠顆粒鎖在結構裡，塑膠封裝晶體會不斷積累，就像水垢沉積物，接著再過濾就能避免喝下塑膠微粒。

至於日常飲食，營養師程涵宇建議盡量購買生鮮食材並自行烹煮，除了有助於避免塑膠微粒，飲食通常也能更健康更多元。至於方便的茶包，可以選擇紙質或天然纖維的茶包，或乾脆沖泡茶葉，購買食物、飲品等產品時，也要查看包裝上的材質，許多品牌正逐步淘汰使用塑膠淋膜或其他有害塑膠成分的包裝，建議多選擇

▲營養師程涵宇建議多購買天然食材、自行烹煮，可大大減少攝取塑膠微粒，而且挑選抗氧化蔬果，更有助於排出有害物質。

程涵宇說，雖然目前沒有專門針對排除塑膠微粒的飲食方法，但好的飲食和生活習慣可以幫助促進排毒，減少有害物質的積累，包括塑膠微粒。以下這些方法通常能增加身體的排毒功能，支持消化系統和肝臟的健康。

「第一，增加抗氧化物質的攝入，有助減少體內的氧化壓力，並支援身體的自然排毒機制，能幫助減少塑膠微粒的影響，例如莓果食物、菠菜、地瓜葉都富含抗氧化物，胡蘿蔔、番茄、南瓜富含β-胡蘿蔔素，有助於保護身體免受污染物質的威脅。」

第二，保持良好的消化系統功能，有助於排出身體中的有害物質。程涵宇建議多攝取富含纖維的食物，如全穀類、豆類、高纖蔬菜如木耳、菇類、水果，能促進腸道蠕動，幫助排出廢物。另外也可吃優格、發酵食物如泡菜，有助於增加腸道好菌，維護腸道健康，幫助有害物質的排出。

第三，支援肝臟的排毒功能，例如大蒜、洋蔥富含硫化物，能促進肝臟的解毒功能。綠茶含有兒茶素，有助於增強肝臟功能，支持身體排毒。青花菜、芥菜、高麗菜等十字花科蔬菜，也含有支持肝臟排毒的化合物。

第四，多喝水、多排汗。程涵宇說，足夠的水分有助於促進尿液生成，並幫助腎臟排除體內的毒素；而排汗也是一種排除有害物質的方式，尤其是通過運動來促進排汗。例慢跑、游泳、騎車等有氧運動，有助於促進血液循環，進而排出體內積累的毒素。

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