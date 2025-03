塑膠微粒入侵食物鏈　專家教4大破解法

▲研究顯示,每公升瓶裝水含有11~37萬個塑膠微粒,專家建議,想要減塑,先從少喝瓶裝水做起。(圖/CTWANT提供,下同)

圖、文/CTWANT

日常生活如何擺脫「滿嘴塑膠」?有沒有排除塑膠微粒飲食法?CTWANT記者採訪多位專家,雖無專門的排塑飲食法,但有四大撇步可減塑,一「不要喝瓶裝水」,改喝煮沸後再過濾的水,二盡量自煮,三多吃抗氧化、富含纖維的蔬果,四多喝水多排汗。

「美國國家科學院學報」(Proceedings of the NationalAcademy of Science)在2024年的研究指出,由於人類大量使用塑膠製品,這些塑膠垃圾輾轉進入河川與海洋,再分解成塑膠微粒入侵食物鏈,其中水源首當其衝,研究顯示「每公升瓶裝水含有11萬到37萬個塑膠微粒,比過去認知的多上100倍,其中高達90%為奈米塑膠微粒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

胸腔暨重症專科醫師黃軒表示,若想減少攝取塑膠微粒,第一件事就是要少喝瓶裝水。怎麼喝水才安全?黃軒建議改喝煮沸過的自來水,因為《環境科學與技術通訊》期刊曾進行研究,將含碳酸鈣自來水煮沸並過濾,有助於去除其中近90%的奈米微粒。研究人員表示,自來水煮沸後,水中的碳酸鈣會在微小塑膠周圍形成微小的團塊,將塑膠顆粒鎖在結構裡,塑膠封裝晶體會不斷積累,就像水垢沉積物,接著再過濾就能避免喝下塑膠微粒。

至於日常飲食,營養師程涵宇建議盡量購買生鮮食材並自行烹煮,除了有助於避免塑膠微粒,飲食通常也能更健康更多元。至於方便的茶包,可以選擇紙質或天然纖維的茶包,或乾脆沖泡茶葉,購買食物、飲品等產品時,也要查看包裝上的材質,許多品牌正逐步淘汰使用塑膠淋膜或其他有害塑膠成分的包裝,建議多選擇

▲營養師程涵宇建議多購買天然食材、自行烹煮,可大大減少攝取塑膠微粒,而且挑選抗氧化蔬果,更有助於排出有害物質。

程涵宇說,雖然目前沒有專門針對排除塑膠微粒的飲食方法,但好的飲食和生活習慣可以幫助促進排毒,減少有害物質的積累,包括塑膠微粒。以下這些方法通常能增加身體的排毒功能,支持消化系統和肝臟的健康。

「第一,增加抗氧化物質的攝入,有助減少體內的氧化壓力,並支援身體的自然排毒機制,能幫助減少塑膠微粒的影響,例如莓果食物、菠菜、地瓜葉都富含抗氧化物,胡蘿蔔、番茄、南瓜富含β-胡蘿蔔素,有助於保護身體免受污染物質的威脅。」

第二,保持良好的消化系統功能,有助於排出身體中的有害物質。程涵宇建議多攝取富含纖維的食物,如全穀類、豆類、高纖蔬菜如木耳、菇類、水果,能促進腸道蠕動,幫助排出廢物。另外也可吃優格、發酵食物如泡菜,有助於增加腸道好菌,維護腸道健康,幫助有害物質的排出。

第三,支援肝臟的排毒功能,例如大蒜、洋蔥富含硫化物,能促進肝臟的解毒功能。綠茶含有兒茶素,有助於增強肝臟功能,支持身體排毒。青花菜、芥菜、高麗菜等十字花科蔬菜,也含有支持肝臟排毒的化合物。

第四,多喝水、多排汗。程涵宇說,足夠的水分有助於促進尿液生成,並幫助腎臟排除體內的毒素;而排汗也是一種排除有害物質的方式,尤其是通過運動來促進排汗。例慢跑、游泳、騎車等有氧運動,有助於促進血液循環,進而排出體內積累的毒素。

延伸閱讀

▸ 滿嘴塑料1/一周吃進一張信用卡?!解剖失智者腦袋「塑膠微粒多5.3倍」

▸ 搭觀光列車遊花蓮1/「山嵐號」4月首航穿梭花東縱谷 打造「旬味列車」品嘗風土料理

▸ 原始連結