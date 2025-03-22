人妻「意淫」文青風公公：填滿每個夜晚　我們差不到20歲

▲人妻發文自曝意淫公公。示意圖非本文當事人。（示意圖／視覺中國CFP）

記者葉國吏／綜合報導

有位人妻在網上分享她的困擾，原本因為老公身上的「特別文人氣質」而愛上他，沒想到結婚後卻發現公公才是真正有氣質又有深度的「文青風男人」，讓她十分欣賞甚至多次意淫公公，此事引起網友熱議。

這名女子在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，透露公公19歲時奉子成婚，但不久後變成單親爸爸，仍盡責地將孩子們拉拔長大。她表示，當初在大學時看上老公，就是因為他身上有股「特別的文人氣質」。

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▲人妻發文。（圖／翻攝臉書／毒姑九賤婆媳討論區）

然而，因為與老公和公公同住，她每天看到公公起床後「修剪盆栽、戴著耳機彈吉他」的模樣，再加上公公在臉書上分享的每篇散文，讓她不斷提醒自己「不能跨過那紅線」。但她也坦言，老公只有氣質的外表卻缺乏深度，相較之下，年過50的公公「髮鬢灰白熟男」形象讓她心動不已，多次夜晚「填滿她的意淫」，讓她困惑不已，不禁自問「是該離開還是要勇敢求愛？」

這篇貼文一曝光後，網友紛紛留言表示，「這樣看來妳早晚出軌啊，重點是公公怎麼想的啊」、「這已經算精神出軌了啊」、「離婚後再求愛」、「妳覺得把愛人的兒子逼瘋，妳們還能在一起嗎？」、「因為倫理關係，一日成公公，終身不得叫老公」、「先離開，不然會出事，怕有一天妳和公公單獨相處，妳會把他吃了」。許多網友也呼籲她不要破壞公公與老公之間的父子感情。