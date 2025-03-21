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春分開始「超強運四星座」　事業起飛　一路旺到年底

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）
▲進入春分，誰會在職場上獲得提拔！（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

三月二十日是春分的起點，象徵一個新的開始，根據《搜狐網》生肖運勢專欄，包括屬鼠、屬龍、屬猴、屬雞等四個生肖的朋友，將在職場上有重大突破，貴人運加持，有機會獲得升遷，要把握機會實現目標。

生肖鼠
今年對於屬鼠的人而言，將是事業騰飛的一年。進入春分，屬鼠的人將迎來貴人的提攜和幫助，他們的努力將逐漸得到認可。特別是在團隊合作和溝通交流方面，屬鼠的人將展現出極大的優勢，能夠很好地協調團隊成員之間的關係，推動專案的順利進行。此外，由於屬鼠的人機智靈活，在面對挑戰時能夠快速適應並想出有效的解決方案，從而贏得上級的信任和支持。在這一年中，屬鼠的朋友們應該抓住機會，充分展示自己的能力，爭取在事業上實現質的飛躍。

生肖龍
對於屬龍的人來說，今年同樣充滿了機遇和挑戰，在進入春分後，屬龍的人容易受到外界環境的影響，但這並不會阻礙他們的成功步伐。相反，屬龍的人有著強烈的野心和追求，善於利用機遇來提升自己的職業素養。在春天，屬龍的人可能會迎來新的項目或者職務晉升，事業發展將會加速，屬龍的人應當保持積極的心態，靈活應變，以應對環境的變化。通過不斷學習和調整，他們有望在職場中實現理想的目標。

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生肖猴
今年是屬猴的人迎來事業發展關鍵的一年。春分開始，屬猴的人能夠找到新機會。今年你們將擁有充足的創造力和激情，從而助力事業發展。屬猴的人應當抓住這個好時機，積極參與到新項目中，展現個人才華，同時，人際交往能力也會在春分之後得到充分體現，通過廣泛的社交活動，他們能夠結識重要的職場人脈。雖然在工作中可能會遇到小挫折，但屬猴的人總能通過機智的應對能力將其化解，繼續向前邁進。

生肖雞
對於屬雞的人來說，今年將是穩步發展的時期。春分開始，屬雞的人在職場上表現得極具責任感，工作態度認真，對自我要求嚴格。而在春分，這種踏實的工作作風使得他們在職場上廣受上司和同事的認可。接下來，屬雞的人將面臨不少工作上的挑戰，憑藉他們的細緻和耐心，能夠一一克服。儘管壓力較大，但他們會從中汲取經驗，不斷成長。在努力下，屬雞的人將迎來新的機遇，可能會獲得升遷或更高的職務，事業前景相對穩固向好。

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