處女座什麼都可以生氣！12星座「暴怒地雷」曝　小心別亂踩

▲每個人生氣地雷都不一樣，可別誤踩了！（圖／達志示意圖）

文／阿谷老師

每個人都有自己的地雷，雖然有時候令人匪夷所思，但想要好好相處，可是要花點心思研究對方！以下透過雷諾曼占卜分析12星座地雷，快來看看另一半的雷點在哪吧！

牡羊座（3/21~4/19)

牡羊座的暴怒地雷就是你一件事情讓他講到第三遍，還是犯錯，他會覺得你根本沒有重視他的話，他除了不會再說第四遍以外，你如果沒有自己來道歉，牡羊會直接把你臭罵一頓。

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金牛座（4/20~5/20)

金牛座的暴怒地雷就是他的家人，尤其小孩。你欺負他，他可以跟你講道理，你欺負到他的家人或孩子，這絕對是他的底線，他會想盡辦法讓你知道他不好惹。

雙子座（5/21~6/20)

雙子座的暴怒地雷是你想控制他，雙子很尊重所有人的想法及意見，但你絕對不行用你自己的看法來去限制他的自由，他會認為你不尊重他人外，還會跟你吵架，甚至變得更叛逆，用你不尊重我、我就不尊重你的態度對你。

巨蟹座（6/21~7/22)

巨蟹座的暴怒地雷是被踐踏好意，譬如說巨蟹座排隊買了點心回家，家人邊吃邊嫌，說這個吃起來就是一般的味道，為什麼要排隊排這麼久，很不值得。巨蟹座這時候就會覺得，為什麼不能單純開心享受就好，但巨蟹座只會生悶氣，他也不會表現出來。

獅子座（7/23~8/22)

獅子座暴怒地雷是在工作上，如果有人沒有尊重他的工作職位，擅自修改了獅子座的專案或規矩，獅子座會想盡辦法讓你吃到苦頭，讓你知道這是他的管轄範圍，你伸手太長，是會觸怒他的地雷的。

處女座（8/23~9/22)

處女座暴怒地雷很多，什麼都可以暴怒，小到你今天的碗沒有洗乾淨，大到家人用自己的錢投資股票，卻沒有先告知。碰觸到處女的地雷後，他會先表達不滿訓你一頓，接下來幾天他會開始處處挑你毛病，怎麼看你都不順眼，從早念到晚。

天秤座（9/23~10/22)

天秤座暴怒地雷是伴侶難控制及不優雅，天秤座對自己的要求很寬鬆，但對伴侶的要求非常嚴格，伴侶沒有事事報備，或是出門在外衣衫不整，都會觸怒到天秤座的地雷，但這些外表及行為要求的標準都在天秤座心中，所以伴侶也不會知道自己什麼時候踩到了地雷，天秤座有時候也說不出來，只覺得看你不順眼。

天蠍座（10/23~11/21)

天蠍座暴怒地雷是不誠實，只要有人對他說謊被他知道，他會非常厭惡這個人，然後會表達出不滿，天蠍座在生氣的時候講話比較不好聽，這時候安靜認錯就好，如果這時候還頂嘴，那天蠍座的憤怒指數會來到百分之百。

射手座（11/22~12/21)

射手座暴怒地雷是你偷看他的隱私，有事情想知道你可以直接問，射手座會直接告訴你，但如果你是用偷看的方式，不但射手座未來都不會再主動告訴你事情之外，他還會對你開始扣分，甚至遠離。

摩羯座（12/22~1/19)

魔羯座暴怒地雷是家人，魔羯座非常顧家，一旦讓他知道家人受委屈或是被流言蜚語困擾。魔羯座會馬上挺身而出，去跟對方攤牌，對方不道歉摩羯不會罷休。

水瓶座（1/20~2/18)

水瓶座暴怒地雷是沒面子，你知道水瓶座犯錯了，可以用委婉的方式告訴他，這時候水瓶座都聽得進去，千萬不要在大庭廣眾下讓水瓶座難堪，這時候他不但聽不進去，還會更加拒絕溝通喔！

雙魚座（2/19~3/20)

雙魚座的暴怒地雷是被誤會，雙魚平常都是好好先生好好小姐，但當你誤會他的時候，他會在第一時間反駁，告訴你是誤會，如果這時候你還是咄咄逼人的要雙魚道歉，雙魚就會直接反擊，甚至把之前對你的不滿一次說出來。