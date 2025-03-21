母等不到兒子回家　看電視才知被關進「世界最恐怖監獄」

▲ 薩爾瓦多警方押送委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉一名24歲男子到美國展開新生活18個月，但由於是非法住在美國，將遭遣返，但他遲遲沒有回到委內瑞拉。他的母親苦等卻等不到人，沒想到一打開電視看新聞才發現，兒子既不在美國也不在委內瑞拉，而是遠在2300公里外的薩爾瓦多，被關進「世界最恐怖監獄」。

BBC報導，24歲委內瑞拉男子卡西克（Francisco José García Casique）曾把即將遭遣返一事告知母親，她當時心想也許遣返回國是件好事，但兒子從未回家。母親洛培茲（Myrelis Casique López）稱，兒子2019年在委內瑞拉局勢混亂之際前往秘魯尋找新的機會，並在2023年9月非法進入美國，她已經6年沒有見到兒子，如今卻是在電視新聞裡見到兒子的身影。

▲女子稱，當打開電視看到新聞畫面時，發現兒子的身影，被關在薩爾瓦多監獄。（圖／路透）

這段新聞畫面顯示，有238名委內瑞拉人被關押在薩爾瓦多反恐怖主義監禁中心（CECOT），此處被稱為「世上最恐怖的監獄」。美國移民官員曾說，被拘留者被送至薩爾瓦多監獄之前已做過仔細審查，確認這些人是幫派成員；但也有官員承認，許多被驅逐出境者並沒有美國犯罪紀錄。

「就是他，就是他」，洛培茲指著照片中的男子，此人低下頭坐在監獄地板上，頭髮被剃光，手腳上銬。洛培茲堅稱，兒子是無辜的，他只是一名理髮師，不屬於任何犯罪組織，「很遺憾，他身上有刺青」，認為是兒子身上的玫瑰與家人姓名刺青導致他被拘留並驅逐出境。

▼有238名委內瑞拉人被關押在薩爾瓦多反恐怖主義監禁中心（CECOT）。（圖／路透）