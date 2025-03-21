排隊名店滋養「草莓大福發霉」！她傻眼：還好有檢查　業者回應了

▲網友崩潰滋養草莓大福發霉，業者回應了。（圖／網友motor_yj授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

台北排隊名店滋養的草莓大福深受消費者喜愛，不過有網友投訴，她最近收到一盒滋養的草莓大福，當天回家興奮地拆開來享用，不料卻發現有草莓發霉了，讓她相當震驚。對此，滋養表示，3月份天氣忽冷忽熱，又接近草莓季尾聲，狀況確實比較多，已經聯繫消費者，討論後續處理方式。

女網友在threads表示，她的老闆18日送了她一盒當天購買的滋養草莓大福，由於去年好不容易拿到一盒，開盒後卻立刻被家人吃光，因此這次她說什麼都要吃到，所以回家後立刻拍照、拆開要吃，但沒想到才打開就發現8個草莓大福中有一個草莓發霉了，讓她悲喊「哭唉，還好我習慣都會在吃之前檢查一下」。

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「幾年前有親自去排隊買過，結帳時問店員有效期限，店員說只能放一天，所以最後只買了一盒，給朋友一人發一顆」、「也太悲傷了，還好有發現」、「驚嚇萬分，想到日本草莓大福中毒事件」、「下次買回來要放進防潮箱喔」。

根據TVBS新聞網報導，滋養業者表示，他們有全力篩選草莓，製作過程也都符合SOP，但3月天氣變化大，又接近草莓季的尾聲，狀況確實比較多，由於不清楚女網友的保存細節，已經跟女網友聯繫了解情況，也會商量後續的處理方式。