草莓降價6成！零售價下殺每斤只要100元　農改場：三期花開產量增





▲國內近期草莓產量增，價格大降6成。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內草莓進入盛產期，今年農曆年前因受病蟲害影響，產量大減3成，導致草莓價格大漲，每斤飆破600元，讓消費者買不下手，近期隨著草莓第3期花開，產量大增，產地價格直降，小果每斤只要百元，到草莓園採果每斤約250元。農業部苗栗區農業改良場長呂秀英表示，現在草莓產量多、價格便宜、品質又穩定，民眾可利用假期採果。

農曆年前國內草莓又貴又缺，因受到病蟲害影響，減產近3成，加上年前需求旺盛，導致草莓價格大漲，市場零售價每斤飆破600元，到草莓園採果每斤要價500元，烘焙加工業者也喊苦：「草莓又貴又缺。」有果農就說：「賣草莓30年來，沒遇過今年這樣全台大缺貨。」

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根據台北農產運銷公司最新報價，今日品質最好的草莓（上價）每公斤平均批發價198元、中價117元、下價56元，與農曆年前相較，降幅高達6成，而在市場零售端，大果每斤約200元至250元、中果約150元、小果約100元。到苗栗大湖產地草莓園採果費用，年前每斤約500元，現在每斤只要300元。

呂秀英指出，農曆年前草莓產量大減，主因是不少農民提早搶種一期果，因為早種、施重肥，容易引發病蟲害，加上天氣太熱，結果種不出來；現在進入第2期尾聲、第3期也開始採收，產量最多、品質也相對穩定，價格也回到往年水準，加上氣候溫差大，最適合草莓生長，現在吃草莓、採果是最好時機。