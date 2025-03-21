家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師傻眼發聲：想到星爺電影

記者柯沛辰／綜合報導

YouTuber家寧18日曾發聲明，強調自己和Andy都是按月領取相同薪資，也曾要求群海公司提供財務資料。聲明一出，被外界解讀是「切割媽媽」、「棄母保寧」。20日深夜，家寧首度在影片露面回應，但4分鐘內容空洞且老調重彈，也未回應主要爭議，被網友罵爆。對此，Andy委任律師林哲健看完也忍不住發文，直呼這一聲明讓他聯想星爺電影橋段。

▲家寧首度露面，在4分鐘影片中朗誦聲明全文。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

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家寧20日深夜在頻道「秘月期POPOO」發出長達4分鐘的回應影片，內容通篇訴諸感性，多次提到「我感到遺憾」、「我會學習」、「我會成長」等話語，但隻字未提任何錯誤或道歉，而是更加強調「親情與夥伴情誼」、「請求大家給予我們一些空間」。

在核心爭議上，影片除了重提上次聲明提到的「曾向公司詢問財務資料未果」，家寧未再回應任何爭議，也讓整整4分鐘的內容盡顯空洞，氣得不少關切此事的網友紛紛留言痛罵「聽完有講跟沒講一樣」、「聽君一席話，如聽一席話」，甚至揶揄「你不知道家寧在講什麼 ，我告訴你，我也不知道」、「第一次看到網友99%意見是一樣的」。

上林法律事務所、Andy的委任律師林哲健看完也在臉書貼出電影《賭俠》的片段，這一幕是周星馳向戲中扮演「賭俠」的劉德華毛遂自薦，並拍片展現自己的特異功能，不料只見他一張黑桃A放入手中，輕輕一搓，僅僅只是把這張黑桃A，變成了「皺掉的黑桃A」，形同根本沒變，讓不少影迷笑掉大牙，也成為星粉心目中的經典橋段。

儘管林哲健只是在貼文中表示「突然想到星爺這個畫面」，並未指名道姓，但時間點與家寧發出4分鐘聲明時間點接近，加上許多人都心有同感，認為家寧這份聲明「說了等於沒說」，因此讓大批網友看完心領神會，忍不住會心一笑。

不少網友在林哲健律師的貼文下留言「您這張圖說明了一切」、「朗讀作文比賽」、「幸好我沒點進去看，直接滑走」、「完全不想被騙點閱率，反正早就猜到一定都是廢話」，但也有人推測「只是要宣傳她的頻道啦，畢竟很多人不知道POPOO在哪！轉個流量，賺個點擊率，賺個大家的眼球，黑粉也是粉的概念！」

家寧聲明完整內容：

大家好，我是家寧。

親愛的朋友們：

這段時間，無論是作為女兒、夥伴，還是創作者，這一切對我來說都不容易。我始終珍惜身邊的每一段關係，也感謝這些年來一路相伴的家人、夥伴及支持我的粉絲們。

對於這次的風波，我深感遺憾，因為這不只是關於公司與個人的問題，更是關係到親情與夥伴情誼。這段時間，我並非選擇逃避，而是希望能夠以最負責任的態度去釐清問題，並尋求最適當的解決方式。我理解大家的關心，也感受到來自各方的期待，因此想透過這封聲明，讓大家了解我的立場與心境。

一直以來，我對於財務方面的細節有所疑問，這並非近期才開始關注的事情。數年間，我曾多次詢問並希望獲得更清楚的資訊，以確保自己能夠對公司與個人的發展負責。然而，至今我仍未獲得完整的數據，這也是我選擇與專業人士諮詢，並努力釐清相關狀況的原因。我深信透明與公平是合作的基石，因此，我希望透過合適的法律程序，確保所有的權益與責任都能夠得到合理的處理。

關於頻道的營運與收益分配，過去我更專注於創作，將心力投入在內容的產出上，卻在這段時間才驚覺自己對於財務與經營層面的認識還不夠深入。我願意以更成熟的態度學習，並確保未來能夠有更清晰的規劃與管理。

在個人關係上，我尊重並珍惜過去的每一段經歷，也希望彼此都能夠在未來擁有更好的發展。分手後，我一直努力維持彼此的距離，避免不必要的爭議。然而，這次的事件讓許多人的關注與猜測遠超出我的想像，對我的情緒與日常生活帶來了極大的影響。

在這裡，我想誠摯地請求大家給予我們彼此一些空間，讓我們能夠用最適合的方式，走向各自更好的未來。

這些年來，我始終堅持以真誠的態度經營頻道，也相信大家能夠看見我的努力。我不希望這些傳聞影響到支持我的朋友們，因此才選擇站出來說明。

這次的事件，讓我學到了許多。作為公眾人物，我應該更早意識到經營管理的重要性，也應該更早學會如何在事業與家庭之間取得平衡。我真誠地向所有因這次事件受到影響的人致歉，無論是家人、合作夥伴，還是一直支持著我的你們。

在未來的路上，我帶著這次的經驗，會更加獨立、更加成長，也更加珍惜每一份支持與陪伴。謝謝你們一直以來的關心與鼓勵，這份溫暖是我繼續前進的動力。

希望我們都能在風波過後，迎來更明朗的未來。

家寧