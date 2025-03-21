家寧道歉「4分鐘念稿」驚呆全場　錫蘭：想起小學課文朗誦PTSD都犯了

▲家寧20日深夜首度上傳影片回應指控。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅家寧日前被前男友Andy指控奪走頻道經營權，她20日深夜首度拍攝影片回應，強調自己沒有逃避問題，她的立場也與Andy相同，希望社會給她跟Andy一些空間，然而這份聲明網友卻不買單，認為她還是避重就輕，內容相當空洞，且拒絕承認錯誤，網紅錫蘭也形容「像是小學的課文朗誦」。

家寧20日深夜在Youtube頻道「秘月期POPOO」首度發布一支4分鐘影片回應Andy的指控，她開場先是謝謝一路相伴家人、夥伴及粉絲，對於指控她感到相當遺憾，「因為這不只是關於公司與個人的問題，更是關係到親情與夥伴情誼」。

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她強調，她直到20日才發布影片，這段時間絕對不是在逃避，而是希望能夠以最負責任的態度處理問題，尋求最適當的解決方式，她強調立場也與Andy相同，對於財務方面也有疑問，數年間她曾多次詢問並希望獲得更清楚的資訊，確保自己能夠對公司和個人的發展負責，然而至今仍未獲得完整的數據。

▲家寧表示，財務問題她希望透過合適的法律程序，確保所有的權益與責任都能夠得到合理的處理。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

她指出，過去的她更專注於創作，將心力投入在內容產出，後來才驚覺自己對於財務與經營層面認識的不夠深入，她願意與更成熟的態度學習，確保未來有更清晰的規劃與管理，針對財務問題也希望透過合適的法律程序，確保所有的權益與責任都能夠得到合理的處理。

他說，她尊重並珍惜過去的每一段經歷，也希望和Andy都擁有更好的發展，分手後她也很努力維持彼此的距離，避免不必要的爭議，然而這次事件讓許多人的關注與猜測遠超出她的想像，希望外界給予他們2人一點空間，讓他們能夠用最適合的方式，走向各自更好的未來。

這份聲明網友卻不買單，認為她還是避重就輕，內容相當空洞，且拒絕承認錯誤，有人說，「聽完感覺有講跟沒講一樣」、「還是沒有講清楚啊，錢到底哪去了，股份的問題呢」、「叫你回應，不是叫你朗讀，叫你道歉，不是叫你鞠躬」、「好像說了什麼，又好像沒說什麼，聽君一席話，如聽一席話」。

網紅錫蘭也留言感嘆「謝謝你讓我回想起，我小學時的課文朗誦環節，搞得我PTSD都有點犯了」，其他網友看了也笑說，「我剛以為家寧發錯東西了，我以為在朗讀比賽」、「我到底聽了什麼？這篇重點是什麼，這4分鐘不專業的朗讀，國文老師好難過」、「笑死，準備這麼久只是出來念稿」。