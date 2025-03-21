　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家寧道歉「4分鐘念稿」驚呆全場　錫蘭：想起小學課文朗誦PTSD都犯了

▲▼家寧回應。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧20日深夜首度上傳影片回應指控。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅家寧日前被前男友Andy指控奪走頻道經營權，她20日深夜首度拍攝影片回應，強調自己沒有逃避問題，她的立場也與Andy相同，希望社會給她跟Andy一些空間，然而這份聲明網友卻不買單，認為她還是避重就輕，內容相當空洞，且拒絕承認錯誤，網紅錫蘭也形容「像是小學的課文朗誦」。

家寧20日深夜在Youtube頻道「秘月期POPOO」首度發布一支4分鐘影片回應Andy的指控，她開場先是謝謝一路相伴家人、夥伴及粉絲，對於指控她感到相當遺憾，「因為這不只是關於公司與個人的問題，更是關係到親情與夥伴情誼」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她強調，她直到20日才發布影片，這段時間絕對不是在逃避，而是希望能夠以最負責任的態度處理問題，尋求最適當的解決方式，她強調立場也與Andy相同，對於財務方面也有疑問，數年間她曾多次詢問並希望獲得更清楚的資訊，確保自己能夠對公司和個人的發展負責，然而至今仍未獲得完整的數據。

▲▼家寧回應。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧表示，財務問題她希望透過合適的法律程序，確保所有的權益與責任都能夠得到合理的處理。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

她指出，過去的她更專注於創作，將心力投入在內容產出，後來才驚覺自己對於財務與經營層面認識的不夠深入，她願意與更成熟的態度學習，確保未來有更清晰的規劃與管理，針對財務問題也希望透過合適的法律程序，確保所有的權益與責任都能夠得到合理的處理。

他說，她尊重並珍惜過去的每一段經歷，也希望和Andy都擁有更好的發展，分手後她也很努力維持彼此的距離，避免不必要的爭議，然而這次事件讓許多人的關注與猜測遠超出她的想像，希望外界給予他們2人一點空間，讓他們能夠用最適合的方式，走向各自更好的未來。

這份聲明網友卻不買單，認為她還是避重就輕，內容相當空洞，且拒絕承認錯誤，有人說，「聽完感覺有講跟沒講一樣」、「還是沒有講清楚啊，錢到底哪去了，股份的問題呢」、「叫你回應，不是叫你朗讀，叫你道歉，不是叫你鞠躬」、「好像說了什麼，又好像沒說什麼，聽君一席話，如聽一席話」。

網紅錫蘭也留言感嘆「謝謝你讓我回想起，我小學時的課文朗誦環節，搞得我PTSD都有點犯了」，其他網友看了也笑說，「我剛以為家寧發錯東西了，我以為在朗讀比賽」、「我到底聽了什麼？這篇重點是什麼，這4分鐘不專業的朗讀，國文老師好難過」、「笑死，準備這麼久只是出來念稿」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／家寧深夜首度公開發聲！　低頭唸出聲明
金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！
NBA衛冕軍塞爾提克易主！破2000億天價出售

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師傻眼發聲：想到星爺電影

家寧「4分鐘道歉」留言一堆抱怨　Joeman教YT新功能：賺爛了

家寧道歉「4分鐘念稿」驚呆全場　錫蘭：想起小學課文朗誦PTSD都犯了

家讓婆婆住2天遭狂挑毛病！大酸「生不出兒子」　人妻怒了

她好市多買茶葉一泡驚見「詭異塊狀物」　內行人解答真相

快訊／14縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍剩6度」時間點曝

處女座什麼都可以生氣！12星座「暴怒地雷」曝　小心別亂踩

國小學習單出現「乞丐超人」挨批　出版商急刪除：未來更謹慎

跟團7天6夜！阿公被傳A流不肯戴口罩　他日本遊崩潰：照護惡夢

越弄越糟？家寧切割媽媽「聲明稿少了1物」　律師：風向也許會變

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

【早餐店驚現獅子！】認真一看發現是狗XD

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

【椅子堆太多衣服】男一坐往後翻爬起還不忘加戲XD

「金髮Yuki」CPR遭質疑！　救護人員親示範一次看

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師傻眼發聲：想到星爺電影

家寧「4分鐘道歉」留言一堆抱怨　Joeman教YT新功能：賺爛了

家寧道歉「4分鐘念稿」驚呆全場　錫蘭：想起小學課文朗誦PTSD都犯了

家讓婆婆住2天遭狂挑毛病！大酸「生不出兒子」　人妻怒了

她好市多買茶葉一泡驚見「詭異塊狀物」　內行人解答真相

快訊／14縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍剩6度」時間點曝

處女座什麼都可以生氣！12星座「暴怒地雷」曝　小心別亂踩

國小學習單出現「乞丐超人」挨批　出版商急刪除：未來更謹慎

跟團7天6夜！阿公被傳A流不肯戴口罩　他日本遊崩潰：照護惡夢

越弄越糟？家寧切割媽媽「聲明稿少了1物」　律師：風向也許會變

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師傻眼發聲：想到星爺電影

2025 ICF國際智慧城市率團參訪　張麗善：運用智慧科技翻轉雲林

快訊／罷免名冊有「死人連署」　台南檢調搜索！2人遭聲押禁見

家寧「4分鐘道歉」留言一堆抱怨　Joeman教YT新功能：賺爛了

家寧道歉「4分鐘念稿」驚呆全場　錫蘭：想起小學課文朗誦PTSD都犯了

奇萊東稜山難1死悲劇「沒帶雪地裝備」！　律師曝領隊最重下場

BMW新車「將採用垂直雙輻設計方向盤」！加強駕駛操控感更安全

家寧憔悴露面「4分鐘影片掀全網熱議」！　821字聲明全文曝光

柯文哲喊對小草有義務「絕不逃」　檢反批：說司法迫害太廉價

中國籍夫妻在日本被逮捕　侵占史蹟地及21人私有地

「火龍狗？！」見友人把自家小狗套網套 又氣又好笑XD

生活熱門新聞

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

阿公被傳A流不肯戴口罩　他日本遊崩潰

家寧媽提告！Andy委任律師「傻眼回9字」

快訊／14縣市低溫特報！入夜下探6度

春分12生肖運勢一次看

2句話講完「家寧聲明」　律師：真是悲劇

「不要的菜刀」丟回收還是垃圾車？小心噴6000

好市多茶葉詭異塊狀物　內行人解答真相

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

快訊／14縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍剩6度」時間點曝

家讓婆婆住2天大酸「生不出兒子」　人妻怒了

Andy「IG突更新」bye了家寧！網喊：真的放下了

台灣發現特有種「魚池琴蛙」！全球不到700隻　僅剩2塊棲地

家寧切割媽媽「恐越弄越糟」　律師曝：聲明少了1物

更多熱門

相關新聞

家寧「4分鐘道歉」一堆抱怨　Joeman教1招：賺爛了

家寧「4分鐘道歉」一堆抱怨　Joeman教1招：賺爛了

YouTuber家寧20日深夜首度露面回應，表示對於這陣子的風波深感遺憾，且立場與Andy相同，未來也絕不會逃避責任等，卻未透露相關事件更多的實情，引起網友怒火。對此，Joeman表示，Youtube最新的功能可以4倍觀看，「我只花了1分鐘，賺爛了賺爛了」。

家寧憔悴露面「4分鐘影片掀全網熱議」

家寧憔悴露面「4分鐘影片掀全網熱議」

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」

家寧公開立場「財務尚未得到完整數據」

家寧公開立場「財務尚未得到完整數據」

家寧媽告Andy挨酸「戲要演全套」　律師喊話：應該連女兒一起告

家寧媽告Andy挨酸「戲要演全套」　律師喊話：應該連女兒一起告

關鍵字：

家寧錫蘭

讀者迴響

熱門新聞

家寧公開立場「財務尚未得到完整數據」

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

家寧爆「在家一直被控制」！

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」閨蜜揭她遭家暴：都是那男人

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

不爽出生10多天嬰哭鬧！20歲狠父打到腦出血亡

柯文哲狂炮檢方　旁聽小草痛哭、怒離席

「小胖」林育羣消失N年…39歲現況曝光超凍齡！

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

柯文哲崩潰控檢威脅！邱毅看到哭了

NBA塞爾提克易主！破2000億出售

Andy被家寧媽提告2罪近況曝　律師二度發聲

柯文哲：遭不雅片脅　3隱私檔案曝光

更多

最夯影音

更多

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面