中國籍夫妻在日本被逮捕　侵占史蹟地及21人私有地

▲中國籍夫妻侵占日本史蹟地與21人私有地，用以開設露營場。（圖／鏡週刊提供）
圖、文／鏡週刊
日本福岡縣警方20日指控，一對中國籍夫婦在太宰府市山中，侵占國家特別史蹟地，以及21人私有地，開設「天滿宮露營場」，警方目前已將兩人逮捕歸案。
據日本《共同社》與《ntv》報導，41歲中國女子劉曉慶和42歲丈夫李勇被指控，在2022年10月到2023年9月間，侵占當地21人共2300平方公尺的私人土地，開設「天滿宮露營場」。警方調查發現，雖然露營場的土地中，的確有屬於劉女的私人土地，但也侵占到他人土地。
不僅如此，警方也發現劉女夫婦侵占到屬於國家文史特別保留區「大野城跡」的土地，如果未獲得國家特別許可，不得在史跡土地內設置任何建築體與設備。警方表示，在2023年1月到去年11月期間，福岡縣與太宰府市人員已對劉姓夫婦祭出8次勸告，要求他們撤除在史跡地內露營小屋，但劉姓夫婦全都置之不理。
警方表示，他們在去年6月正式接獲「侵占私人土地」的報案，於是進行搜查，並在20日正式逮捕劉女夫妻。不過警方並未透露，兩人是否有認罪。
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????国の特別史跡にキャンプ場 不動産侵奪容疑で男女２人を逮捕
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福岡県太宰府市にある国の特別史跡に無断でキャンプ場を開設したとして２０日、中国籍の夫婦２人が逮捕されました。 pic.twitter.com/CuBOI0ArFT
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