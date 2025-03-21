中國籍夫妻在日本被逮捕　侵占史蹟地及21人私有地

▲中國籍夫妻侵占日本史蹟地與21人私有地，用以開設露營場。（圖／鏡週刊提供）



圖、文／鏡週刊



日本福岡縣警方20日指控，一對中國籍夫婦在太宰府市山中，侵占國家特別史蹟地，以及21人私有地，開設「天滿宮露營場」，警方目前已將兩人逮捕歸案。

據日本《共同社》與《ntv》報導，41歲中國女子劉曉慶和42歲丈夫李勇被指控，在2022年10月到2023年9月間，侵占當地21人共2300平方公尺的私人土地，開設「天滿宮露營場」。警方調查發現，雖然露營場的土地中，的確有屬於劉女的私人土地，但也侵占到他人土地。

不僅如此，警方也發現劉女夫婦侵占到屬於國家文史特別保留區「大野城跡」的土地，如果未獲得國家特別許可，不得在史跡土地內設置任何建築體與設備。警方表示，在2023年1月到去年11月期間，福岡縣與太宰府市人員已對劉姓夫婦祭出8次勸告，要求他們撤除在史跡地內露營小屋，但劉姓夫婦全都置之不理。

警方表示，他們在去年6月正式接獲「侵占私人土地」的報案，於是進行搜查，並在20日正式逮捕劉女夫妻。不過警方並未透露，兩人是否有認罪。

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