家寧媽開告！律師預言「再搞下去，Andy頻道訂閱要破300萬了」

▲Andy的頻道已經破200萬訂閱。（圖／翻攝自IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber「眾量級」Andy自11日拋出震撼彈，指控家寧與家人奪走「眾量級」頻道，個人頻道「Andy老師」在短短4天突破200萬大關。今（20）日Andy PO出收到警局通知書的照片，證實被家寧媽提告個資保護法、妨害名譽。對此，林智群律師直呼，張家再這樣搞下去，「Andy頻道訂閱要破300萬了。」

看到Andy貼出通知書後，林智群忍不住在粉專表示，「張家再這樣搞下去，Andy頻道訂閱要破300萬了。」接著用hashtag直嘆「#老牛耕完田就可以賣了是吧？」「#工具人使用完丟掉了還不准人家靠腰嗎？」

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貼文吸引網友留言，「張家再這樣搞下去，Andy很快就可以財富自由了XD」、「張家一直幫Andy 賺錢贖罪！」「頻道在哪裡，我都想追蹤了，到底Andy 是誰？」「目前已經232萬了，一周內應該有機會破300」、「這操作我真的會笑死」、「大家都誤會了，你們看如果沒有張家，Andy老師現在還在月領5萬呢！」

據悉，家寧媽媽提告妨害名譽的理由為，Andy在影片中抨擊家寧一家人，認為名譽受損因此提告；至於個資法則是家寧媽媽認為，因Andy拍攝影片的緣故，網友針對張家人進行肉搜，造成個資外流，因此根據個資法提告。而Andy收到通知書後，3月31日前須到林口分局作筆錄。