高雄智慧城市展登場！16醫院展示AI醫療成果　估吸引4萬人參訪

▲高雄智慧城市展一連三天於高雄展覽館登場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

2025高雄智慧城市展，今(20日)於高雄展覽館登場，今年以AI賦能、智慧醫療、淨零永續為三大特色，為期7天的會展將舉行17場跨領域專業論壇，預計吸引國內外4萬名專業人士參訪，可望帶來巨大商機。

副市長林欽榮表示，今年高雄智慧城市長有城市級AI藍圖，並匯集18個醫療院所、大學，呈現智慧醫療創新應用，同時也邀國際貴賓參訪，了解高雄科技智慧如何落實，有利國際輸出，期待透過展覽向國際展現台灣大南方的科技與研發實力。

台灣智慧城市產業聯盟會長簡志誠表示，智慧城市展已成為亞洲最具規模的物聯網產業盛會，此次有許多產業龍頭、在地業者參展，包括中華電信(2412)、中保科技(9917)、中油、中鋼集團(2002)、日月光(3711)、台電、遠傳電信(4904)，以及南部地區16家醫院、2所大專院校，攜手展示最新的智慧科技與淨零排放的解決方案。

台北市電腦公會監事會召集人胡書賓表示，運用智慧科技來建設智慧城市，不僅可以提高民眾的生活福祉，更可以透過實證場域的試煉，來加快科技進展的腳步，進而帶動城市新經濟的發展。今年展出規模近 500 個攤位，全面呈現高雄在智慧科技應用上的創新突破。

▲智慧醫療主題館結合16家醫院、2家大學展示AI成果。（圖／記者許宥孺攝）

今年最手矚目的「智慧醫療主題館」，與民眾的健康息息相關。展期將舉辦「智慧醫院院長大會」、「2025智慧醫療論壇」，邀請百餘位醫療專家探討智慧醫療如何支援健康照護、減輕醫護負擔，為台灣邁向超高齡社會提供數位轉型解方。

▲▼高雄長庚外科教授林志哲替遠在福克蘭群島的船員遠距看診。（圖／記者許宥孺攝）

高雄長庚今年與中信造船合作，致力打造船員醫療平權，長庚醫科研發出遠距醫療設備，可及時提供船員遠端掛急診，由長庚醫師在急診室遠距會診、指導給藥，目前已上路服務2個多月，實際解決船員拉肚子、水土不服、皮膚疾病等困擾。

▲義大醫院使用智慧盤點系統，大幅減少人員盤點藥物的時間。（圖／記者許宥孺攝）

義联集團旗下億威電子系統公司則研發庫存貨物訂購、驗收入庫系統，實際解決義大醫院每半年遇上盤點時的痛苦，人員不必一顆一顆藥清點，可透過藥物建檔，詳載藥物效期、重量，把一罐已開封的藥品放上電子秤，也能知道藥罐還剩多少顆藥，成功吸引國外廠商詢問。

小港醫院今年榮獲「智慧城市創新應用獎」，導入智慧科技改善復康巴士病友就醫流程，透過數據分析、智能調度，有效縮短病人候車時間，提升就醫體驗。

▲高雄市衛生局展示智慧健康設備。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市政主題館則展示27項AI與淨零專案；衛生局於展區展示最新「雄健康共照雲」，結合生理量測與AI體健設備體驗，提供醫療院所執行遠距照護、癌篩作業或醫療保健預約、自我健康管理等服務，為民眾帶來個人化的創新健康管理模式。