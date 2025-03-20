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「青蛙撞奶」健身爆紅...警察找上門了！她無奈：全日本都在怪我

「青蛙撞奶」健身爆紅，警察找上門了！她直呼：全日本都在怪我。（翻自X平台）

▲爆乳女教練直接跨坐在男學員身上，進行各種親密互動的訓練。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本網友近日熱傳一段健身影片，一名女教練「MAi」健身頻頻展示「青蛙撞奶」的練習方式，更自稱「擅長改造男性肉體」。不過人紅是非多，MAi表示警方已經找上門，並稱要展開調查，她今（20日）也吐露心聲：「感覺全日本都在怪我。」

MAi的社群網站上傳多段影片，顯示她在示範教導男學員時，不時出現「青蛙撞奶」、「槓桿撞奶」等動作，甚至還有「鐵杵磨成繡花針」等招式。由於影片尺度太過煽情，因此引發日本網友關注，不少網友都直呼：「這不是健身，根本色色！」、「用健身來包裝色情吧。」

但MAi昨晚也表示，她自己已經被警察盯上，警方到她的教室搜查，並稱她可能違反「風俗營業法」，但至於有無觸法，警方表示仍續進一步調查。MAi在今天也投稿稱，自己現在心情低落「想吐、很噁心」、「覺得自己被全日本怪罪」。不過還是有不少網友為她加油打氣，還表示跟她站在「同一陣線」，另外也有鐵粉說，一定是有人在嫉妒MAi，才會用這種方式打擊她。


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