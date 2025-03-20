馬偕醫學院8月升格大學　全台首創「再生醫學系」搶人才

▲馬偕醫學院獲教育部核定，今年8月1日起正式更名為「馬偕醫學大學」。（圖／馬偕醫學院提供）

記者許敏溶／台北報導

馬偕醫學院剛歡度16周年校慶，校長李居仁宣布，教育部已核定在今年8月1日起正式更名為「馬偕醫學大學」，而馬偕近年來積極發展老化與再生醫學領域，成立全國首個以再生醫學為核心的醫學檢驗暨再生醫學學系，以及北台灣唯一視光學系，未來將持續呼應社會需求增設系所，成為台灣頂尖醫學大學。

繁星推薦日前放榜，馬偕醫學院全部滿招。馬偕昨（19日）歡度16周年校慶校長李居仁在致詞時宣布，教育部已核定今年8月1日更名為「馬偕醫學大學」。

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李居仁指出，根據市場調查，再生醫學與精準醫學等領域每年營收達632億元，馬偕致力於培育具備再生醫學專業學生，除積極發展老化與再生醫學領域外，也建置符合業界標準的人體細胞組織優良操作（GTP）暨教學示範實驗室，積極回應國家六大戰略核心產業中「精準健康」人才需求，為業界補上現階段急需的高端人才，期盼成為台灣高教界在再生醫學方面的引領者。

為迎接AI時代挑戰，李居仁表示，未來10年職業生態將快速變化，下個世代的人才將更加需要具備跨領域的學習力，馬偕已成立多個跨領域學分學程與特色課程供學生修讀，伴隨近年來護理學系與聽語學系增班、視光學系與醫學檢驗與再生學系的成立，擴大跨領域課程維度，通過不同學系之間的合作創造新的學習模式，培育具備多元視野的醫療專業人才。

李居仁強調，醫學教育必須與時俱進，並密切連結社會需求。通過有系統的跨領域學習設計，結合大學社會責任（USR），讓學生在三芝社區進行實踐，看見社會需要，畢業後將成為社會發展的重要驅動力。