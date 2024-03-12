馬偕「醫檢暨再生醫學系」首度招生！瞄準精準醫療千億美元產值

▲瞄準全球精準醫療產值破千億美元，馬偕醫檢暨再生系今年首度招生，培育醫療人才。（圖／馬偕醫學院提供）

記者許敏溶／台北報導

全球再生醫學市場規模在去年成長到千億美元，但卻有超過8成業者表示人才供給不足。馬偕醫學院「醫學檢驗暨再生醫學學系」從今年開始招生，首屆共計招收40名學生。馬偕醫學院校長李居仁指出，精準醫療產業日漸成熟，未來10年生醫產業會因精準健康領域發展呈現新氣象，人才培育須提前佈局，才能與產業界無縫接軌。

再生醫學與精準醫學都是拯救人類健康的醫學發展顯學，在各國政府與生醫界積極投入下，帶動可觀商機。根據國發會調查，再生醫學與精準醫學等精準健康領域每年營收約632億元，將成為生醫產業的新護國神山，另根據全球市場研究預估，全球再生醫學市場規模在去年達到千億美元，年複合成長率高達23.3%，但產業蓬勃發展，卻缺乏足夠的人才，高達83.8%的業者表示，就業市場供給不足，人才不易尋得。

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面對再生醫學求才若渴的市場實況，李居仁表示，校方看到醫療產業未來前景，設立「醫學檢驗暨再生醫學學系」，去年經教育部同意，今年起開始招生，學生入學後可依志向選擇「精準醫學組」或「再生醫學組」，精準醫學組著重精準醫療概念，教授精準檢驗在臨床診斷與治療上的應用以及相關規範如實驗室自行研發檢驗技術（LTDs）；而再生醫學組則以細胞治療為核心，搭配符合國際人體細胞組織優良操作規範的實驗室，學習最先進的再生醫學知識。

李居仁進一步指出，再生醫療產業鏈包含基礎研究，到臨床試驗、製造、銷售等不同環節，精準檢測及再生醫療領域可說是未來生醫領域的新藍海。馬偕將提供多元跨領域學分學程，讓學生培養第二專長，像是生技產業創業學分學程，就涵蓋醫藥上市法規、專利申請與行銷管理等課程，讓學生不僅學會自身專業，也能清楚產業界的最新脈動甚至自行創業。