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馬偕醫學院校長遭爆「收病人紅包10萬」　高層集體霸凌女教授

▲▼馬偕醫學院校長收患者紅包 霸凌教授 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲馬偕醫學院校長李居仁被爆收患者紅包，並霸凌教授 。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

培育醫學人才的馬偕醫學院近日被葉姓女教授踢爆，指控校長李居仁不僅收取手術患者紅包10萬元，更因她暑假實習撤換6名請假超過12天的老師，被3名校方高層集體霸凌、羞辱，同時在去年7月初繳回應聘書並拿到正式聘書後，於7月中旬被校方單方面以email通知聘約終止，葉姓女教授憤而向台灣百合公義協會申訴，該名教授表示，校方更無視後來教育部決議的聘約終止無效判決公文，拖延回任時間。

原本在馬偕醫學院護理學系擔任系主任的葉姓女教授表示，她於2019年3月收到校長李居仁贈送的10萬元紅包，並表示做為護理學系系務發展基金，後來因她認為不合現行規定，因此想要退回，後來李居仁在5月系務會議公開表示，該筆10萬元現金是幫乳癌病人開刀，病人所送。

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其後，在5月安排護理系學生暑假臨床護理學6週校外實習課程時，曾口頭告知實習組組長黃升苗，暑假已預請長假的老師，不得帶學生校外實習，但由於黃升苗也是實習老師之一，且已請12天假準備去歐洲，因此黃升苗發mail擅自修訂為請13天以上老師不得帶實習，最後被葉教授發現，並撤換包括黃升苗在內6名已請長假的老師。

▲▼馬偕醫學院校長收患者紅包 霸凌教授 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣百合公義協會理事長徐紹展與葉姓女教授家屬 。（圖／記者蔡玟君攝）

葉教授解釋，老師帶領學生實習每一位學生可讓老師拿到0.5學分，依照獲得學分可拿到相應鐘點費；6週學生校外實習過程中，雖然老師不需隨時待在學生實習的醫院，但應隨時能讓實習醫院或學生找得到，並每週關心學生實習狀況，「但包括黃升苗在內有6名老師，雖然已成為實習課程的授課老師，但卻仍請假長達12天，罔顧學生權益。」

葉教授怒指，綜合上述原因，在5月中旬被副校長楊順聰、學務長申永順、人事主任蕭旭府於校長室約談，並遭到他們霸凌和羞辱，指她安排的暑假校外實習不當，讓她憤而提出退休申請，但由於隨後6月她收到科技部計畫核准通知，經和退輔會確認依照法規可隨時撤回退休申請後，於7月5日提出退休撤回簽呈並拿到新一年度校方正式聘書，校長李居仁也於7月10日核可撤回退休，但表示是否續聘依照學校規定辦理。

讓她意想不到的是，7月17日收到校方以email通知聘約終止，聘約只到7月底，後來又再次以口頭方式當面宣讀，聘約終止，讓葉教授決定向台灣百合公義協會申訴，後來經教育部中央教師申訴評議委員會決議，聘書有效，要求馬偕醫學院履行，校方提出再申訴也被駁回，但校方不僅不理睬教育部決議，且之後兩邊透過立法委員開協調會，協調內容也被以「不具法律效益」拒絕履行。

由於為了完成研究計畫，葉教授必須先至另一所大學任教，但馬偕醫學院卻在去年11月發文給教育部，表示她已在她校任教所以不發聘書，教育部也僅回文「知悉」，因此讓她決定站出來踢爆。

而《ETtoday新聞雲》致電校長李居仁求證，李居仁僅表示該名教授行為危害學生受教權，不續聘是有原因，只要是學校的校長如果不處理這名老師，才對不起學生，但李居仁也表示不願接受面訪與多談，對於不續聘原因以及教授所指控內容均不回應。

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