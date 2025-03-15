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想轉行賣飲料！回收女討10萬喪命　車子拉簾有血跡...惡夫妻認了

▲▼ 高雄棄屍案件，警方暗夜前往棄屍地點搜尋 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲鳳山分局長林俊賢昨率隊前往棄屍地點尋找石女遺體 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名石姓婦人日前上債主家討債「一去不回」，警方調閱監視器發現，張姓債主夫妻涉有重嫌，並在夫妻倆租來的貨車拉簾上，採集到疑似被害人的血跡，才偵破這起殺人棄屍案。附近鄰居聽聞石婦慘遭殺害相當錯愕，並透露石婦一家平時處事低調，前陣子回收事業收起來不做了，打算改開飲料店，不料竟會慘遭殺害。

據悉，60歲石姓女子平時做資源回收業，撿拾回收物後再賣給33歲做清運業的張姓夫妻，被積欠10萬元債務後，由於多次催繳都討不回，13日下午4點多，她獨自一人前往張男的公司討債，沒想到卻遭夫妻檔殘忍殺害，還開車運屍將她丟棄在屏東山區。

▲▼高雄婦討債10萬遭殺害棄屍，兒到場悲痛認屍。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄婦討債10萬遭殺害棄屍，兒到場悲痛認屍。（圖／記者吳世龍攝）

起初，張姓夫妻檔向警方辯稱，石女的確有前來討債，但馬上就離開了，並不知道她的去向。不過，證據會說話，警方調閱周邊監視器後，發現石女進去後就再未現身，懷疑夫妻檔涉有重嫌。

警方進一步追查還發現，張姓夫妻當晚開著租來的貨車出門後，隔日上午急著把車開去還，便前往租車公司採證，果然在貨車的拉簾上採集到石女的血跡，夫妻兩人自知法網難逃，才坦承跟死者有債務糾紛因而下手殺人。

附近鄰居聽聞石女慘遭殺害相當錯愕，並透露石女一家處事低調，她與大兒子共同經營回收事業，前陣子才收起來不做了，打算改開飲料店，不知是否跟急著討債有關，不料竟會因此引來殺機慘遭毒手。

▲▼ 高雄棄屍案件，警方暗夜前往棄屍地點搜尋 。（圖／記者吳世龍翻攝）

據悉，張男持棍棒將石婦打死後，與妻子一起開車將遺體載往屏東山區棄屍。警方今天帶著犯嫌夫妻再度前往棄屍現場確認及模擬，由於石女身上疑有穿刺傷，檢警將相驗調查石婦死因，及釐清張男妻子是否有參與殺人過程。全案依殺人等罪嫌移送偵辦。

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