貨車左轉「完全不減速」女被撞飛重摔落地　驚悚畫面曝光

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，台南1名女子徒步行走人行穿越道時，被1部左轉貨車直接撞地不起，貨車司機下車查看時還慢慢吞吞，似乎事不關己，市警五分局指出，全案發生於19日上午8時多，25歲陳姓駕駛行經成功路、金華路口時，不禮讓行人撞傷30歲李女，依法舉發扣照。

▲有網友在網路社群PO出影片，畫面中是1名女子徒步行走人行穿越道時，被1部左轉貨車直接撞地不起。（圖／翻攝自臉書爆廢公社，下同）

網友影片一PO出，引起其他網友熱議，網友們指出：「司機下車積極度好像也不行」、「倒地直接撞後腦…」、「希望路人能安全度過這一劫」、「一堆人開車喜歡用手機，早晚撞死人，真的不意外」、「大家都在罵斑馬線要讓行人變很嚴，看看知道為什麼了，就是有些司機會害了一堆人」、「看吧罰6千很多嗎？還不是一堆轉彎不減速甚至還加速的，罰6萬看看還有沒有人敢轉彎不減速」、「永遠會一直發生下去的！包括撞死人！」、「台灣的交通部只知道要怎麼懲罰駕駛人，而不願意真正去改善人車分流燈號，就如同留言一樣說在罰多一點等等的，不要只會先進國家的概念！」、「後腦著地確實很不妙，人的生命中樞」 「你們不覺得為何一樣的事故一直發生嗎？行人路權宣導那麼多年了」…。

台南市警五分局交通分隊小隊長蔡竣丞指出，19日早上8時多發生於台南市北區成功路與金華路口之交通事故，經查25歲陳姓貨車駕駛，經路口未依規定禮讓行人，並導致行人受傷送醫，五分局已依道路交通管理處罰條例第44條第4項，處駕駛人7200至36000罰鍰，並吊扣駕照1年，五分局呼籲駕駛人應遵守「行人優先」原則。五分局將持續加強執法，嚴格取締不禮讓行人等違規行為，以維護行人安全，防制事故發生。

▲台南市警五分局交通分隊小隊長蔡竣丞指出，貨車駕駛經路口未依規定禮讓行人導致行人受傷，已依道路交通管理處罰條例舉發，並吊扣駕照1年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，3月17日晚上9時27分許，1對男女於步行通過台南市公園北路、公園路的行人穿越道時，也有1部自小客車左轉時不禮讓行人外，還直接撞上2名行人的腿部，幸好車速不是很快，行人並未被撞倒，台南市警五分局交通組組長許双繻表示，已違反道路交通管理處罰條例44條2項，處6000元罰鍰，若致人受傷，則違反第44條4項，處7千2百元至3萬6千元罰鍰，並吊扣駕照1年，已調閱監視器確認車號依法舉發，並呼籲駕駛人行經路口務必停讓行人，惟相隔不到2天，五分局轄區再度發生車輛不禮讓人行道上的行人，並撞傷行人事故，顯示車輛遇人行道不禮讓行人並非偶發。