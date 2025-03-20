遭爆服務處違建占防火巷　李彥秀3點回應：若有違法支持依法處理

▲立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

政治評論員溫朗東19日爆料，國民黨立委李彥秀位於南港服務處旁的「親子教室」是違建，並占用防火巷、更阻礙了巷弄通行，他諷刺「這不是顏寬恒在沙龍大莊園搞的事嗎？在台北也可以這樣玩？」對此，李彥秀今（20日）3點回應指出，若該建物有任何違法，支持台北市政府依法處理。

溫朗東指出，李彥秀的服務處右方的「親子教室」，是法定空地上的違建且占據防火巷，導致巷弄之間無法通行。透過「臺北地政雲」確認，李彥秀的服務處位於台北市南港區研究院路二段70巷10弄8號，地段在南港區中南段二小段，與李彥秀的財產申報吻合。

溫朗東嗆，「更扯的是，違建上面還有「警察巡邏箱」，這不是顏寬恒在沙龍大莊園搞的事嗎？在台北也可以這樣玩？我剛剛已經實名向台北市政府1999檢舉違建，看蔣萬安是否會秉公處理」。

對此，李彥秀表示，一、溫先生所指摘之地上物，為李彥秀母親所有，該地上物也非李彥秀南港服務處範圍。二、李彥秀南港服務處（台北市南港區研究院路二段70巷10弄8號）之建物使用，皆符合台北市政府相關法規。

三、監督與評論皆應本於事實，而非以含沙射影的方式進行抹黑攻擊。該建物若有任何違法，李彥秀支持台北市政府依法處理，捍衛市民權益。

