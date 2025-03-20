小貨車拒檢衝撞！竹警連開4槍打爆胎　駕駛竟是「四條通」

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹縣竹東警方昨(19日)下午2時許接獲通報，一輛行駛中的小貨車搖擺不定，有危害用路人安全之虞，因此立即趕赴旭光一路現場查看，並將該車攔下盤查，惟駕駛拒檢衝撞，警方立即朝其前輪射擊4槍，並將駕駛王男壓制逮捕；經查，王男為妨害自由、未成年性交、過失傷害以及妨害婚姻家庭等四案通緝犯，且車內還起出毒品，立即將其帶回偵辦。

▲新竹小貨車一路搖晃遭警方攔查，駕駛王男竟是「四條通」。（圖／記者楊永盛翻攝）

竹東分局警方昨下午接獲通報，該輛小貨車在行進間不斷搖擺，警方獲報後立即趕往現場，並上前盤查駕駛，未料對方竟拒檢逃逸，還一度作勢衝撞員警。警方見狀後，當即拔槍並朝小貨車左前輪胎連射4槍，同時喝令駕駛停車。

小貨車在中槍後仍於旭光一路續行約30公尺，前輪隨即爆胎，駕駛王男見狀後立即下車企圖逃逸，警方遂上前將其壓制並逮捕。經查，王男為妨害自由、未成年性交、過失傷害以及妨害婚姻家庭等四案通緝犯，並於車內查獲K他命三包、菸彈等證物。

在這起案件壓制過程中，造成2名員警及王嫌四肢擦挫傷，但均無大礙。全案後續依違反毒品危害防制條例、四案通緝依法移送新竹地檢偵辦，並將溯源追查毒品來源。