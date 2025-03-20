　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小貨車拒檢衝撞！竹警連開4槍打爆胎　駕駛竟是「四條通」

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹縣竹東警方昨(19日)下午2時許接獲通報，一輛行駛中的小貨車搖擺不定，有危害用路人安全之虞，因此立即趕赴旭光一路現場查看，並將該車攔下盤查，惟駕駛拒檢衝撞，警方立即朝其前輪射擊4槍，並將駕駛王男壓制逮捕；經查，王男為妨害自由、未成年性交、過失傷害以及妨害婚姻家庭等四案通緝犯，且車內還起出毒品，立即將其帶回偵辦。

▲▼新竹小貨車一路搖晃遭警方攔下，駕駛王男竟是「四條通」。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲新竹小貨車一路搖晃遭警方攔查，駕駛王男竟是「四條通」。（圖／記者楊永盛翻攝）

竹東分局警方昨下午接獲通報，該輛小貨車在行進間不斷搖擺，警方獲報後立即趕往現場，並上前盤查駕駛，未料對方竟拒檢逃逸，還一度作勢衝撞員警。警方見狀後，當即拔槍並朝小貨車左前輪胎連射4槍，同時喝令駕駛停車。

小貨車在中槍後仍於旭光一路續行約30公尺，前輪隨即爆胎，駕駛王男見狀後立即下車企圖逃逸，警方遂上前將其壓制並逮捕。經查，王男為妨害自由、未成年性交、過失傷害以及妨害婚姻家庭等四案通緝犯，並於車內查獲K他命三包、菸彈等證物。

在這起案件壓制過程中，造成2名員警及王嫌四肢擦挫傷，但均無大礙。全案後續依違反毒品危害防制條例、四案通緝依法移送新竹地檢偵辦，並將溯源追查毒品來源。

▲▼新竹小貨車一路搖晃遭警方攔下，駕駛王男竟是「四條通」。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼新竹小貨車一路搖晃遭警方攔下，駕駛王男竟是「四條通」。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼新竹小貨車一路搖晃遭警方攔下，駕駛王男竟是「四條通」。（圖／記者楊永盛翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 3 0365 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
許維恩深夜爆粗口！　要怎麼做好老婆：真的累了
南港LaLaport今「12:30開放進場」！　樓層亮點一次
日本搭機「行李放1物」被廣播！他傻眼：遊遍歐美亞都沒事
教練操作失誤墜毀！18歲日男喪命　母含淚跨海提告
韓歌手坦承「大女兒已13歲」　現在才公開原因藏洋蔥
雨神又來！　「全台下3天」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

勒殺馬國女大生更審減輕！曾兩度判無期　兇嫌雙手合十笑了

囂張賣毒「業界最純」女藥頭躲摩鐵終被逮　冰箱皮包都是毒

苗栗台61貨櫃車撞護欄鏟斷號誌桿！側翻阻交通3.5小時

柯文哲涉貪案再度開庭！4關鍵被告今出庭　沈慶京、應曉薇現身

彰化女停車突開車門！女騎士慘遭擊落滑行10米　驚險影片曝

教練操作失誤害輕航機墜毀　18歲日本男喪命！母含淚跨海提告

破紀錄！移工酒駕撞死同鄉　彰化地院「雙通譯」庭審1天半宣判

小貨車拒檢衝撞！竹警連開4槍打爆胎　駕駛竟是「四條通」

不爽被控外遇老婆還要離婚　尪87通奪命連環Call慘變跟騷

12萬人喊虐童唯一死刑　醫點出「關鍵4字」很重要

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

#運將 控接友人「被栽贓攬客」還逼下車！航警局：依法取締

勒殺馬國女大生更審減輕！曾兩度判無期　兇嫌雙手合十笑了

囂張賣毒「業界最純」女藥頭躲摩鐵終被逮　冰箱皮包都是毒

苗栗台61貨櫃車撞護欄鏟斷號誌桿！側翻阻交通3.5小時

柯文哲涉貪案再度開庭！4關鍵被告今出庭　沈慶京、應曉薇現身

彰化女停車突開車門！女騎士慘遭擊落滑行10米　驚險影片曝

教練操作失誤害輕航機墜毀　18歲日本男喪命！母含淚跨海提告

破紀錄！移工酒駕撞死同鄉　彰化地院「雙通譯」庭審1天半宣判

小貨車拒檢衝撞！竹警連開4槍打爆胎　駕駛竟是「四條通」

不爽被控外遇老婆還要離婚　尪87通奪命連環Call慘變跟騷

12萬人喊虐童唯一死刑　醫點出「關鍵4字」很重要

領養「Lucky」再露曙光！高雄一名養殖業大亨有意願

香港「詞聖」盧國沾逝世　作詞粵語歌逾三千首

陸宣布：開放台灣民眾線上申辦電子臨時通行證

美國「強化駐日美軍」防台灣有事　CNN爆：川普省錢想喊卡

「賓士入門掀背」即將停產不賣了！銷售28年A-Class沒有下一代

勒殺馬國女大生更審減輕！曾兩度判無期　兇嫌雙手合十笑了

伯爵玫瑰戒變出3種戴法　極簡、華麗一次收藏

重現曼谷在地味！中壢「泰式腿庫飯」隱藏騎樓下　一周只賣3天

啦啦隊女神都在用！安芝儇首推美腿霜、淨白身體乳　超甜撒嬌攻勢秒融化

墾丁春天音樂季3／4登場　恆春警反毒也打詐…藝人「黑面」助陣

【愛的交流不需要語言】小孫女用手語跟喑啞阿嬤的溝通超暖❤️

社會熱門新聞

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

八炯不滿移民署處分親共陸配太慢　揚言上街遊行

奇萊「大雪山難」1死16人受困　山友1關鍵不挺

3歲童洗澡溺斃「父怪假義消」　急診醫看影片力挺Yuki

中尉排長幹走同袍蛋塔！吞4顆代價超慘重

快訊／上班注意！　國道追撞塞爆

金髮Yuki救溺水童遭質疑　「聽見AED」官方說明身分

闆娘「3間房」被騙7000萬！　詐團2手法曝光

獨／羅威納沒繫繩街頭3連咬　人狗慘縫數十針

淫教練性侵猥褻球員90次！偷拍34片

「金髮Yuki」搶救3歲童遭質疑　中市消防說明

狂拉5檔股票獲利7千萬　投資名人判6年10月

「虐童致死」唯一死刑？法務部回應了

更多熱門

相關新聞

3歲童洗澡溺斃「父怪假義消」　急診醫看影片力挺Yuki

3歲童洗澡溺斃「父怪假義消」　急診醫看影片力挺Yuki

台中市一名鄭姓3歲男童16日泡澡疑似溺斃，鄭父悲痛自責，但仍被追究過失致死刑責。事後，鄭父指控一名假義消救護員對兒子亂壓肚子，才導致悲劇發生，並質疑現場3名救護員都沒發現錯誤。對此，消防局醫療指導醫師召集人暨亞洲大學附設醫院急診部鍾侑庭主任表示，檢視施救畫面後，確定Yuki的CPR都保持正確性，「家屬對胸部按壓的質疑是誤解」。

美好開端！大谷翔平開轟：有點微妙

美好開端！大谷翔平開轟：有點微妙

八炯不滿移民署處分親共陸配太慢　揚言上街遊行

八炯不滿移民署處分親共陸配太慢　揚言上街遊行

即／高雄瑪莎拉蒂車主路邊遭2男毆打

即／高雄瑪莎拉蒂車主路邊遭2男毆打

運將控接友人被栽贓攬客　航警局說話了

運將控接友人被栽贓攬客　航警局說話了

關鍵字：

新竹影音

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

八炯不滿移民署處分親共陸配太慢　揚言上街遊行

奇萊「大雪山難」1死16人受困　山友1關鍵不挺

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

30％男性早洩！泌尿醫曝「3大壞習慣」害的

今晨5℃！　下波變天時間曝

士林夜市「地瓜球攤沒人顧！」老闆回來驚呆

3歲童洗澡溺斃「父怪假義消」　急診醫看影片力挺Yuki

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面