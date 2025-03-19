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烏軍後撤遇俄光纖無人機「血腥追擊」　俄軍7個月重奪庫斯克州

▲烏軍在庫斯克州撤退過程淪「死亡之路」，遭到俄軍大規模光纖無人機追捕。

記者羅翊宬／綜合報導

隨著俄軍攜手北韓（朝鮮）軍隊以人海戰術壓制、進行強勢反攻，烏克蘭軍隊只能從俄羅斯庫斯克州節節敗退，撤軍過程混亂且損失慘重。烏軍形容，這次撤退宛如「恐怖電影」，俄軍派出大量的光纖無人機，其攻擊無所不在、阻斷烏軍撤退通行路徑，路上滿是被摧毀的車輛與傷亡士兵。

根據《BBC》、《每日電訊報》，烏軍去年8月突襲並占領屬於俄羅斯的庫斯克州部分地區後，俄軍逐漸收復失地。美國總統川普在與烏克蘭總統澤倫斯基的談判受阻礙後，曾一度暫停向烏軍分享情報，卻意外加速俄軍反攻，導致烏軍補給線受挫，撤退變得更加困難。

俄軍投入大量光纖無人機，這些無法被電子干擾的攻擊機型進一步削弱烏軍的防禦能力。

▲▼俄軍奪回庫斯克州，蘇賈街道上滿是毀壞的車輛。（圖／路透）

▲俄軍奪回庫斯克州，蘇賈街道上滿是毀壞的車輛。（圖／路透）

　＊俄軍持續反攻，烏軍補給線遭破壞
 烏軍於7個月前進入庫斯克州，但近期俄軍發動猛烈攻勢，烏軍在沉重壓力下被迫撤退。化名沃洛迪米爾（Volodymyr）的烏軍士兵表示：「無人機日夜盤旋，1分鐘內可以看到2到3架，使得我軍撤離任務幾乎淪為不可能。」

3月9日，俄軍使用FAB-3000滑翔炸彈摧毀庫斯克州境內一座關鍵橋梁，嚴重影響烏軍補給與行動能力。俄軍持續集中砲火與無人機攻擊、摧毀烏軍車輛，使主要撤退路線R200公路被大量殘骸堵塞。

　＊無人機主導戰場，烏軍撤退陷入困境
 俄軍使用的光纖無人機可遠距操控且不受電子干擾，成為烏軍撤退的主要威脅。

士兵安東（Anton）形容災難場景，「我們過去在無人機領域有優勢，現在沒有了！」

這些無人機能直接鎖定烏軍車輛並摧毀目標，導致烏軍部隊被迫夜間徒步撤離。有士兵描述，他們需要步行12英里（19.3公里）才能返回烏克蘭，沿途不斷遭受無人機攻擊。

▲▼俄軍持續向庫斯克州推進，將烏軍從該州驅離。（圖／路透）

▲▼俄軍持續向庫斯克州推進，將烏軍從該州驅離。（圖／路透）

▲▼俄軍持續向庫斯克州推進，將烏軍從該州驅離。（圖／路透）

　＊俄軍快速推進，烏軍失去控制
 俄軍的反攻行動從去年12月開始奏效。隨著烏軍無法自由調動補給，防線迅速崩潰，俄軍部隊甚至利用廢棄天然氣管道滲透至烏軍後方發動奇襲，加速了戰場態勢的逆轉。報導指出，北韓軍隊也在經歷慘敗後重新投入戰場，為俄軍提供強大支援。

　＊烏軍戰略調整，保衛蘇梅成重點
 3月16日，烏克蘭武裝部隊總參謀部證實，烏軍完全撤出其在庫斯克州所掌握的最大城鎮－蘇賈（Sudzha），並結束庫斯克州行動。烏軍現將防禦重點轉向蘇梅，應對俄軍可能的下一波攻勢。

澤倫斯基警告，俄軍正在邊境集結部隊準備新的進攻，當地居民對未來局勢感到不安，並隨時準備撤離。

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