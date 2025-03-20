川澤通話詳談「美俄對話細節」　俄烏完成175對175最大規模換俘

▲美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基19日展開了電話會議，雙方針對川普與普丁18日的通話細節進行詳談。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基19日進行了一場電話會議，雙方針對川普18日和俄羅斯總統普丁的對話內容展開討論，包含普丁同意俄烏暫停互相攻擊能源設施等。至於普丁18日承諾的交換戰俘，澤倫斯基在通話前已證實，俄烏雙方已互換175名戰俘，俄方還額外移交22名處於重傷狀態烏軍士兵。

綜合外媒報導，美國白宮及澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）19日先後證實，川普與澤倫斯基正在進行電話會談，雙方將針對川普與普丁18日的通話細節進行詳談，包含普丁同意暫停攻擊能源設施，卻拒絕全面停火30天等。川普期盼普丁這次決定可以作為俄烏永久和平協議的第一步。

至於普丁18日承諾的交換戰俘，俄羅斯國防部19日表示，175名被烏軍俘虜的俄軍軍人已獲釋，目前位於白俄羅斯境內，接受必要的醫療和心理援助，俄方也向烏方移交175名烏軍俘虜，還額外移交22名處於重傷狀態烏軍士兵。

澤倫斯基也在社群平台證實交換戰俘的消息，指稱所有獲釋的烏克蘭士兵已經平安返回烏克蘭，也指出這次是烏俄之間最大規模的換俘行動之一。值得一提的是，阿拉伯聯合大公國在換俘過程中提供了重要的協助。