中尉排長溜進中山室「幹走同袍蛋塔」！3分鐘吞4顆代價超慘重

▲林姓排長趁著四下無人，偷偷進入中山室，拿走同袍冰在冰箱的4顆蛋塔並吃掉。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

國防部資通電軍的林姓排長2024年1月間在營區冰箱發現蛋塔，明明知道不是自己所有，還是偷走4顆並吃掉，氣得徐姓同袍報告長官，林男因此被起訴。橋頭地院簡易庭審理後，依照在營區竊盜罪，判林男6千元罰金，全案仍可上訴。

根據判決書內容，林男是國防部資通電軍的中尉排長，2024年1月間他在營區的中山室冰箱，發現了一盒蛋塔。雖然他明知蛋塔不是自己的，還是偷走4顆，並且直接食用完畢。

徐姓同袍返回中山室，發現蛋塔遭竊，頓時氣不可遏，立即向長官報告。由於林男偷走蛋塔並吃掉的畫面清楚被監視器拍下，因此經過調查後，林男被檢方起訴。

林男對此辯稱，雖然有吃掉蛋塔，但是是因為當天「一直有聲音告訴我要吃冰箱裡的蛋塔」，他在這種心理狀態下，才從冰箱拿出蛋塔並吃掉，否認有竊盜的犯行。

不過，橋頭地院簡易庭法官查看監視器，發現林男進入中山室後，短短3分鐘內便從冰箱拿出蛋塔盒、吃掉偷來的4顆蛋塔，期間不斷左顧右盼，食用的過程也相當流暢，還知道要確認有無被發現，且在憲兵隊應訊時，林男的對答內容也相當流暢，顯見案件發生時與案後發應訊時，林男判斷事理的能力應與常人無太大差異。

因此，簡易庭審理後，依照《陸海空軍刑法》的在營區竊盜罪，判林男6千元罰金，可易服勞役6天。未扣案的犯罪所得4個蛋塔均沒收，若全部或一部分不能沒收或不宜執行沒收，則追徵價額，全案仍可上訴。