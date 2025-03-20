　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中尉排長溜進中山室「幹走同袍蛋塔」！3分鐘吞4顆代價超慘重

▲▼蛋塔,甜點,糕點,烘焙。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲林姓排長趁著四下無人，偷偷進入中山室，拿走同袍冰在冰箱的4顆蛋塔並吃掉。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

國防部資通電軍的林姓排長2024年1月間在營區冰箱發現蛋塔，明明知道不是自己所有，還是偷走4顆並吃掉，氣得徐姓同袍報告長官，林男因此被起訴。橋頭地院簡易庭審理後，依照在營區竊盜罪，判林男6千元罰金，全案仍可上訴。

根據判決書內容，林男是國防部資通電軍的中尉排長，2024年1月間他在營區的中山室冰箱，發現了一盒蛋塔。雖然他明知蛋塔不是自己的，還是偷走4顆，並且直接食用完畢。

徐姓同袍返回中山室，發現蛋塔遭竊，頓時氣不可遏，立即向長官報告。由於林男偷走蛋塔並吃掉的畫面清楚被監視器拍下，因此經過調查後，林男被檢方起訴。

林男對此辯稱，雖然有吃掉蛋塔，但是是因為當天「一直有聲音告訴我要吃冰箱裡的蛋塔」，他在這種心理狀態下，才從冰箱拿出蛋塔並吃掉，否認有竊盜的犯行。

不過，橋頭地院簡易庭法官查看監視器，發現林男進入中山室後，短短3分鐘內便從冰箱拿出蛋塔盒、吃掉偷來的4顆蛋塔，期間不斷左顧右盼，食用的過程也相當流暢，還知道要確認有無被發現，且在憲兵隊應訊時，林男的對答內容也相當流暢，顯見案件發生時與案後發應訊時，林男判斷事理的能力應與常人無太大差異。

因此，簡易庭審理後，依照《陸海空軍刑法》的在營區竊盜罪，判林男6千元罰金，可易服勞役6天。未扣案的犯罪所得4個蛋塔均沒收，若全部或一部分不能沒收或不宜執行沒收，則追徵價額，全案仍可上訴。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 3 0365 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金賽綸錄音檔竟有「頻繁剪輯痕跡」！
3歲童洗澡溺斃「父怪假義消」　急診醫看影片力挺Yuki
大谷翔平開轟：當下就覺得會過，後面有點微妙...
中獎名單「彭家軍」制霸！幕後黑手抓到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中尉排長溜進中山室「幹走同袍蛋塔」！3分鐘吞4顆代價超慘重

北市警員幫朋友查民眾個資　涉犯2罪遭檢舉30萬元交保

剴剴不該白死！千人法院外淚吼「惡魔保母唯一死刑」場面揪心

「金髮Yuki」CPR救溺水童遭質疑　「聽見AED」官方說明身分

3歲童洗澡溺斃「父怪假義消」　急診醫看影片力挺Yuki：技術熟練

簡舒培曝蔣萬安令警方「加嚴」妨礙罷團　北市警局晚間緊急回應

八炯嗆上街遊行！移民署挨批處分親共陸配太慢　署長親上火線回應

台中更輔員業務研習會　法務部長鄭銘謙：感謝無私奉獻幫助更生人

快訊／高雄瑪莎拉蒂車主路邊遭2男毆打、噴辣椒水　衝突原因曝光

中獎名單「彭家軍」制霸！幕後黑手抓到了　85％獎項都被駭客抽中

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

#運將 控接友人「被栽贓攬客」還逼下車！航警局：依法取締

中尉排長溜進中山室「幹走同袍蛋塔」！3分鐘吞4顆代價超慘重

北市警員幫朋友查民眾個資　涉犯2罪遭檢舉30萬元交保

剴剴不該白死！千人法院外淚吼「惡魔保母唯一死刑」場面揪心

「金髮Yuki」CPR救溺水童遭質疑　「聽見AED」官方說明身分

3歲童洗澡溺斃「父怪假義消」　急診醫看影片力挺Yuki：技術熟練

簡舒培曝蔣萬安令警方「加嚴」妨礙罷團　北市警局晚間緊急回應

八炯嗆上街遊行！移民署挨批處分親共陸配太慢　署長親上火線回應

台中更輔員業務研習會　法務部長鄭銘謙：感謝無私奉獻幫助更生人

快訊／高雄瑪莎拉蒂車主路邊遭2男毆打、噴辣椒水　衝突原因曝光

中獎名單「彭家軍」制霸！幕後黑手抓到了　85％獎項都被駭客抽中

川澤通話詳談「美俄對話細節」　俄烏完成175對175最大規模換俘

正妹YouTuber下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」經濟系

任天堂攜手超商舉辦「皮克敏大集合」　邀玩家療癒一波

阿巴西面臨「齋戒月」　飆23分樂當中華隊最佳第六人

中尉排長溜進中山室「幹走同袍蛋塔」！3分鐘吞4顆代價超慘重

快訊／川普與澤倫斯基通話了！熱線一小時

協助罷免「營收掉一半」業者狂抱怨　王浩宇：連署時記得消費

北市警員幫朋友查民眾個資　涉犯2罪遭檢舉30萬元交保

1泊4食8415元起！桃園露營車再贈泡澡球　住慕軒送價值破萬升等券

才剛租半年！陸妹子洗完澡玻璃門爆炸　「右手筋被割斷」全身血

#賈永婕 聲援 #剴剴案 ！淚轟保母：人間惡魔

社會熱門新聞

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

3歲童洗澡溺斃「父怪假義消」　急診醫看影片力挺Yuki

金髮Yuki救溺水童遭質疑　「聽見AED」官方說明身分

獨／羅威納沒繫繩街頭3連咬　人狗慘縫數十針

淫教練性侵猥褻球員90次！偷拍34片

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

八炯不滿移民署處分親共陸配太慢　揚言上街遊行

樂天女孩聲援剴剴案：為何要拿我們的錢養惡魔？

剴剴不該白死　千人法院外淚吼「惡魔保母唯一死刑」

「金髮Yuki」搶救3歲童遭質疑　中市消防說明

獨／網紅烏鴉、「北盜」黑金城法院外大亂鬥

公車門縫夾乘客「猛拖50米」驚悚畫面曝

茶農蛋洗郭台銘信義區豪宅　3人送辦

「剴剴案」千人高喊死刑！5/13宣判

更多熱門

相關新聞

資通電軍比照情報人員「用假名」　顧立雄同意：安全要予以保障

資通電軍比照情報人員「用假名」　顧立雄同意：安全要予以保障

中國國安部日前公布，所謂台灣現任資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心林姓負責人等四人個資與照片；我國防部則駁斥是擷取網路公開圖片「指鹿為馬」。對於未來資通電軍，是否有規劃比照國安局、情報局人員用別名來識別？國防部長顧立雄19日答詢時表示，這他同意，資通電軍納入情工法，執行任務安全要予以保障，離退後也要提供有關協助。

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方回應了

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方回應了

三總中尉偷蓋長官印章　心虛碎紙滅證判刑6月

三總中尉偷蓋長官印章　心虛碎紙滅證判刑6月

中尉疑遭霸凌輕生！家屬等2年終盼到連長上香

中尉疑遭霸凌輕生！家屬等2年終盼到連長上香

「天下第一營」爆共諜案！4人賣情報遭起訴

「天下第一營」爆共諜案！4人賣情報遭起訴

關鍵字：

中尉排長資通電軍蛋塔

讀者迴響

熱門新聞

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

30％男性早洩！泌尿醫曝「3大壞習慣」害的

Andy「IG突更新」bye了家寧！網喊：真的放下了

金賽綸爆出結婚、墮胎錄音檔　竟有頻繁剪輯痕跡

買手機送同學！13歲男花光全家20萬積蓄

瑤瑤「蹭吃蹭喝」引韓媒關注！　網：像乞丐

士林夜市「地瓜球攤沒人顧！」老闆回來驚呆

3歲童洗澡溺斃「父怪假義消」　急診醫看影片力挺Yuki

LINE災情！「好友全變為本名」解決步驟曝

2句話講完「家寧聲明」　律師：真是悲劇

金秀賢「掌握關鍵資料」準備反擊開記者會

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面