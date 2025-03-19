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讓台南起飛　陳亭妃全力爭取地方創生計畫及大南方新矽谷預算

▲立委陳亭妃扮演推手，為因應國內半導體產業的蓬勃發展，加上「產業AI畫、AI產業化」的潮流趨勢，整合成「大南方新矽谷推動方案」。（圖／記者林東良翻攝）

▲立委陳亭妃扮演推手，為因應國內半導體產業的蓬勃發展，加上「產業AI畫、AI產業化」的潮流趨勢，整合成「大南方新矽谷推動方案」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南在國發會地方創生計畫中扮演關鍵角色，從地方創生元年開始，為因應縣市合併後的城鄉發展需求，不斷推動地方特色與產業的結合，立委陳亭妃一直扮演推手，為因應國內半導體產業的蓬勃發展，加上「產業AI畫、AI產業化」的潮流趨勢，整合成「大南方新矽谷推動方案」。

陳亭妃進一步表示，不論地方創生計畫或是大南方新矽谷推動方案都是台南兩大重要城市發展的關鍵，要求國發會主委要全力支持。

陳亭妃表示，目前台南市有提出18個地方創生的計畫，已經媒合成功執行的有11案，輔導中的計畫是7案，其中5案已經開過輔導會議，陸續也都在修正當中。她期待國發會能夠給予更多輔導助力，協調媒合各部會投入資源，共計爭取11個中央部會計6.39億元的預算補助。像是已通過的楠西區、玉井區、左鎮區、新化區、龍崎區等等，還有最近輔導中的後壁區「俗女村」、七股區、將軍區、佳里區的「鹽地裏海」以及安定區、大內區、善化區、下營區、柳營區等地都是極具地方特色，如果跟地方產業結合，再加上食農教育，將會創造農業、觀光最大效益。

陳亭妃也提到，對南台灣非常重要的「大南方新矽谷推動方案」由國科會正在規劃執行當中，未來將結合沙崙智慧綠能科學城及嘉義至屏東的半導體S廊帶，構建以AI為核心的產業生態系，而且更重要的是能夠打造「產業AI化、AI產業化」的大南方新矽谷優勢。她也特別要求，第一步也是關鍵的一步，就是其中AI運算資料中心的建置，總經費共計51.19億元，打造地上5層、地下兩層的資料中心再加上基礎設施，而計畫是要從114年到117年，國發會一定要緊盯進度，盡速完成整個計畫去帶動地方發展，才能跟得上世界潮流。同時也能達到「五大信賴產業推動方案─半導體推動」的目標，創造2.66兆元以上的產值，建構半導體S廊帶的產業鏈，讓台南市在南台灣扮演產業的關鍵領頭羊。

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