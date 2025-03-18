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陳亭妃爭取紅黃單廟宇災損補助　行政院長、部長允諾重新檢討協助

▲0121地震房屋受損嚴重，台南山區的廟宇此次影響更是慘重，立委陳亭妃18日特別利用質詢的時間，向行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳請命，希望能夠用專案來協助這些廟宇。（圖／記者林東良翻攝）

▲0121地震房屋受損嚴重，台南山區的廟宇此次影響更是慘重，立委陳亭妃18日特別利用質詢的時間，向行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳請命，希望能夠用專案來協助這些廟宇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121地震房屋受損嚴重，尤其在眾神之都的台南，山區的廟宇此次影響更是慘重，立委陳亭妃18日特別利用質詢的時間，向行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳請命，希望能夠用專案來協助這些廟宇。

陳亭妃指出，尤其這些廟宇有些已經被貼紅單和黃單，除了是公共出入的地方，甚至有些是有住人的，有高度危險性，但是卻被排除在一般住宅之外無法得到補助，對這些廟宇極度不公平。

陳亭妃特別在質詢的時候出示幾張代表性的照片，呈現目前山區廟宇貼紅單跟黃單的危險狀況，有牆面嚴重裂開、地基結構下陷、屋頂磚瓦破裂漏水、樑柱受損、甚至是輕鋼架受損。政府主張因為這些是奉祀神明的地方，所以不是一般民宅而無法得到補助，但是這也都屬於建物，也是信仰中心、人民聚集之地，如果沒有及時搶建修復，讓建築物倒塌壓到信眾或過路人，該怎麼辦？這樣的規定是非常不公平的。其實應該只要經過土木技師、結構技師或建築師公會確認紅單、黃單的建物，都要給予補助。

▲0121地震房屋受損嚴重，台南山區的廟宇此次影響更是慘重，立委陳亭妃18日特別利用質詢的時間，向行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳請命，希望能夠用專案來協助這些廟宇。（圖／記者林東良翻攝）

行政院長卓榮泰表示，感謝陳亭妃委員，在0121地震之後也陪著我們跑過好幾個地方，也清楚了解地方的狀況，所以針對陳亭妃委員所說的狀況，我們會請內政部來思考有什麼方式來協助。

內政部長劉世芳表示，謝謝陳亭妃委員對於廟宇的關心，我們先來瞭解有沒有登記在案、裡面有沒有住人，重點是不能有危險發生，不管它是紅單還是黃單，還是急需要協助的，內政部來看看有什麼樣的方案可以比照。

陳亭妃進一步表示，此次的地震都發生在山區，山區的廟宇密集度又高，才突顯了廟宇被貼紅單、黃單是無法得到補助的問題。謝謝內政部願意來重新瞭解，行政院一定要用專案來協助，否則擔心會造成二次災害。

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