同志開撕！不滿被指與貪污議長是親密戰友　陳亭妃提告敗訴

▲民進黨台南立委陳亭妃控告里長曾俊仁，在line群組傳訊、貼圖指涉索賄被重判的前台南市議長郭信良與她是政治上親密戰友，涉妨害其名譽，提告求償200萬元，台南地院以善意評論判她敗訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南立委陳亭妃、林俊憲，為爭取黨內台南市長初選同志開撕，陳亭妃控告林俊憲團隊的成員里長曾俊仁，在line群組傳訊、貼圖，指索賄被重判的前台南市議長郭信良與她是政治上親密戰友，涉妨害其名譽，提告求償200萬元。台南地院以善意評論判陳亭妃敗訴。

立委陳亭妃提告指台南中西區小西門里里長曾俊仁，分別在「2024台南市黨部信賴台灣」、「林俊憲中西區里長後援工作團隊」、「魏您服務團隊魏延憲來幫您」及「南區朱家鋒」等LINE群組中張貼圖片，發表：「涉索賄1300萬郭信良遭重判13年（陳亭妃與郭信良一向是政治上的親密戰友），網質疑：陳亭妃的親水樂園一場接一場經費這麼多，跟郭信良有沒有關係」，導致大眾誤認活動經費與郭信良所涉貪污案件之不法所得有關，產生2人間有不當利益輸送關係之負面觀感，請求賠償新台幣200萬元。

曾俊仁向法院辯解反駁，他轉傳圖文內容是疑問句，並非肯定句，一般網路新聞可查知陳亭妃、郭信良被視為長期政治盟友，台南市民對此都知之甚詳，其言論是一般人可獲知的公開資訊，他轉傳這兩句言論均具查證來源；且「親密戰友」也未貶損陳亭妃社會評價。

法官認為，從新聞報導與陳亭妃、郭信良臉書貼文可見陳、郭為政治盟友，兩人常一起出席政治或公開活動，曾俊仁相關言論有相當理由確定其為真實，難認是不實陳述，亦無引起他人誤解或侵害陳名譽的情事。而關於親水樂園經費等質疑，是疑問句，亦涉及公眾事務與公共利益有關，整體觀之，被告雖不無隱射之意，但因屬疑問句，且涉及公共利益範疇，亦無從因此貶損原告名譽及人格之社會客觀評價，自不構成侵害原告之名譽權。因此被告於群組轉傳相關言論之行為，既無法認定係出於故意捏造，或有明知為不實或因重大過失、輕率、疏忽而不知其真偽之惡意情事，屬言論自由範圍，不構成對陳亭妃名譽權之故意或過失不法侵權行為，因此判陳亭妃敗訴。

陳亭妃對此表示說，看判決內容就知道為什麼會不起訴，因為「問號」，這就是慣用的抹黑手法，她捍衛自己名譽沒有任何妥協空間，2018年國民黨市議員謝龍介散播不實謠言，她堅決提告，最後謝龍介妨害陳亭妃名譽確定，陳亭妃獲判賠償。但是對於民進黨內同志，她選擇以德報怨，相信未來抹黑、攻擊會越來越多，但她會遵從賴總統三申五令的團結、民進黨不要黨內互打，繼續勇往直前。