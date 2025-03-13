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台南企業聯合捐贈高壓細水霧設備　強化南消救災效能

▲安鼎國際工程股份有限公司及日東昇/日盛升建設興業有限公司，各捐贈1套高壓細水霧設備給予消防局北門分隊及將軍分隊，由消防局長李明峯代表接受，並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲安鼎國際工程股份有限公司及日東昇/日盛升建設興業有限公司，各捐贈1套高壓細水霧設備給予消防局北門分隊及將軍分隊，由消防局長李明峯代表接受，並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

 
安鼎國際工程股份有限公司及日東昇/日盛升建設興業有限公司，13日舉辦聯合捐贈儀式，各捐贈1套價值新台幣60萬元高壓細水霧設備給予台南市消防局北門分隊及將軍分隊，並完成幫浦消防車改裝工程，由消防局長李明峯代表接受捐贈，並回贈感謝狀。

▲安鼎國際工程股份有限公司及日東昇/日盛升建設興業有限公司，各捐贈1套高壓細水霧設備給予消防局北門分隊及將軍分隊，由消防局長李明峯代表接受，並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）
3家企業均為台南市在地頗負盛名的建築企業，其建築作品深獲民眾青睞，長期耕耘地方奉獻社會不遺餘力，所捐贈之高壓細水霧設備，為台南市消防局首創，將現有的災情勘查皮卡車安裝上專門提供給機動車輛使用之高壓細水霧設備，使車輛功能更多元。這套設備自研發迄今已歷時2年多，深獲外勤同仁一致肯定，並持續召集產業界、學術界及國內火災搶救專家提供寶貴意見精進設計，讓使用更得心應手，大幅提升救災效率。

▲安鼎國際工程股份有限公司及日東昇/日盛升建設興業有限公司，各捐贈1套高壓細水霧設備給予消防局北門分隊及將軍分隊，由消防局長李明峯代表接受，並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）
南市長黃偉哲表示，感謝3家企業發揮大愛，本次捐贈的設備配發於北門及將軍分隊，這2個地區均為大台南太陽能光電重鎮，高壓細水霧設備具有導電絕緣的特性，業界更用來清洗 50 萬伏輸電線路，消防局運用此設備，日後對於地方實務的需求十分合適，可以讓每位市民住得安心，使台南成為一個宜居、安全的城市。

▲安鼎國際工程股份有限公司及日東昇/日盛升建設興業有限公司，各捐贈1套高壓細水霧設備給予消防局北門分隊及將軍分隊，由消防局長李明峯代表接受，並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）
消防局長李明峯表示，蒙特婁公約限制海龍滅火系統的使用，而細水霧滅火設備具有乾淨無環保公害、對人體的健康與安全無不良性的影響、滅火劑價錢低廉又易於取得等優點，被認為是極具潛力的海龍替代品。古人云：建業千日功，火燒當日窮。在各種災害中，火災實為一種不充滿不確定性，隨時可能發生並具有強大破壞力的災害，消防局也必須與時俱進為提升救災技術增進搶救效能而努力，期待團隊可以繼續發揮創意往前邁進。

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