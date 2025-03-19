全教總籲禁止「小六基測」　北市支持：私立國中不該以考試招生

▲全教總與立委林宜瑾呼籲教育部修法，禁止私校「小六基測」，北市表示支持。（圖／全教總提供）

記者許敏溶／台北報導

近期北部私校「小六基測」盛況空前而引發外界關注。全教總今（19日）痛批，這是對正常教學與教育公共性的最大諷刺，呼籲教育部儘速修改《私校法》來導正亂象。北市教育局長湯志民也贊同，認為考試會窄化學生學習，也不是最好方式，若法規要修正會支持。

近期台北市包括薇閣、延平、再興、南山等私校舉辦升國中考試，被稱為「小六基測」。競爭相當激烈，像是薇閣超過3千人爭取244個名額，錄取率僅有8.1%，再興中學則有超過1300人報考，名額僅110人，錄取率為8%，延平國中報考人數超過3500人，爭取495個名額，錄取率只有13%。

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全教總今天與立法委員林宜瑾共同召開記者會，痛批私校招生亂象，認為部分私校舉辦的「小六基測」，在強調適性揚才、就近入學的現在，無疑是對正常教學與教育公共性的最大諷刺。呼籲教育部、立法院朝野黨團必須嚴肅面對私校招生亂象，盡速完成《私校法》修法，禁止私校以任何名目進行考試招生或營隊招生，並比照公立國中小，由教育局處統一辦理線上登記、電腦抽籤及常態編班，以保障學生受教權

全教總理事長侯俊良指出，「九年國教」自1968年實施迄今已接近60年，教育部一方面宣示適性揚才，嚴令各級學校落實教學正常化，一方面對於部分私校變本加厲、有違國教精神的菁英選材招生方式，卻又視而不見、默不作聲。

「救救孩子們吧！」林宜瑾也向教育部沉痛喊話，認為私校小聯考亂象，已經導致國民教育精神蕩然無存，讓學生小小年紀就背負升學壓力，更致使台灣教育倒退60年。

台北市教育局長湯志民認為，學生的性向是多元，考試不是選才的最好方式，更會窄化學生的學習，比較公平是透過面談，再進行抽籤，但私校因為人數太多而選擇考試，政府未來若要修法來避免上述考試方式，教育局會支持。