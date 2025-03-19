桃園婦搭小黃找女兒　悠閒逛賣場順便拜土地公...家人急壞報警

▲警方在五金賣場找到走失的郭婦。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭區一名郭姓婦人坐計程車前往桃園區找女兒，竟悠閒的在五金賣場購物，忘了目的是要找女兒，警方接獲家屬報案找到計程車司機得知郭婦下車地點，隨即展開尋找，終於在五金賣場找到她並帶返所，通知家人帶回。

▲警方陪同郭婦至土地公廟拿回物品後，帶回警所通知家人帶回。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子派出所員警林奕儒及林紫婷昨日20時許，接獲民眾郭小姐報案表示，接到父親(住龍潭區)電話，母親(有失智傾向)未告知家人獨自外出，並請社區警衛幫忙叫計程車前往桃園，以為是來找她的，但左等右等沒見到人，於是報案請警方協助。

員警調閱監視器掌握計程車車號，經聯繫司機表示，從龍潭區載一名老太太到桃園區在永安路與中山北路口下車，員警立即在周邊加強尋找並訪查商家，訪查一家連鎖五金百貨店的員工表示，有看到相同衣著特徵的老太太來店內逛隨即離去，員警請他們若發現老太太行蹤請與派出所聯繫。

員警持續在周邊搜尋，過了一個多小時接到店員聯絡，老太太再次來到店內，員警馬上趕到。據瞭解婦人原本搭車來桃園要找女兒，下車後先在附近逛街卻忘記目的，期間還逛到土地公廟順便拜拜，不知道家人急壞了，員警將其帶返所內休息並通知家人到所領回。