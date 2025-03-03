柴犬逛寧夏夜市跟定女騎士！跳上車想兜車　進警局直接開咬警員



▲熱心協尋的大同分局寧夏所警員王文宏遭柴犬咬傷幸無大礙。（圖說下同／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

一位女姓民眾日前在北市寧夏夜市發現一隻疑似走丟的柴犬，她試著呼喊柴犬安撫，未料柴犬居然大喇喇跳上她的機車準備去兜風，熱心民眾本想找動物醫院幫忙掃描晶片協尋飼主，但因深夜鄰近動物醫院都打烊，女騎士只好把柴犬載往鄰近的寧夏路派出所報警求助。

當晚22時30分許，女騎士著急進入警所值班台，後面屁顛屁顛跟著一隻柴犬進入警局，值班警員王文宏檢視發現柴犬並無牽繩，但脖子上有項圈，想要確認項圈是否有飼主聯絡方式時、未料遭到柴犬攻擊，牠直接狂咬警員手掌、直到其他警員上前幫忙下才順利抽回手掌，項圈上並無飼主資訊，警方只能先讓王員送醫包紮治療，並連夜通知北市動保處接手處理後續協尋事宜。







大同警方呼籲，預防家中毛孩走失，出門時務必要使用牽繩、外出籠、並配戴有駐記聯絡方式的頸牌。依《動物保護法》規定，寵物之出生轉讓、取得、遺失死亡，都應向主管機關進行登記，並植入含有飼主聯絡方式的寵物晶片，方可增加走失後尋回機率。

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