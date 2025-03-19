假中獎騙民眾寄金融卡+密碼　收簿手開賓士收包裹被逮

記者林東良／台南報導

台南市警刑警大隊偵四隊接獲民眾報案，詐欺集團以假中獎真詐騙方式，誘使民眾將金融卡及密碼寄出，警方調閱多支監視器比對影像，發現26歲哀姓犯嫌駕駛賓士豪華轎車領取人頭帳戶包裹，警方持法院及檢察官核發之搜索票及拘票，查獲哀姓犯嫌到案。

▲台南市警刑警大隊查獲假中獎真詐騙的「收簿手」哀姓男子，全案擴大偵辦中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據瞭解，該詐欺集團係以社群軟體Instagram張貼公益抽獎活動，藉由利用民眾愛心誘使其參加抽獎，再發訊息通知民眾中獎，謊稱民眾需寄出金融卡及交易密碼，藉此領取中獎獎品。

哀姓犯嫌為償車貸，駕駛賓士豪車替詐騙集團擔任最底層「收簿手」角色，該詐團再以假網拍等方式騙取其他民眾匯款至該帳戶，使民眾受害成為詐欺幫助犯，全案以詐欺及洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦，刑警大隊將持續擴大偵辦。

台南市警刑警大隊大隊長李宏倫特別提醒民眾，參加網路抽獎應保持警覺，勿輕易相信不明的中獎通知，如要求領取獎品需先匯款、繳納核實金、交付提款卡等，即為詐欺集團誘騙寄出人頭帳戶提款卡及匯出受騙款項之手法，民眾若有疑慮，可撥打165反詐騙專線查詢，避免落入詐騙陷阱。