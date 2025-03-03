德州撲克暗營大型職業賭場　警衝場拘31人...內部豪華隔局曝光

記者林東良／台南報導

台南市警一分局1日深夜10時許，持台南地檢署及台南地院聲請核發搜索票前往轄內一家德州撲克競技館，破獲大型德州撲克職業賭場，當場查獲現場葉姓負責人、荷官與工作人員共11人、賭客共20人，同時通知實際林姓負責人到案說明，全案依賭博罪嫌移請台南地檢署偵辦。

▲台南市警一分局接獲線報，破獲德州撲克競技館以合法切磋德州撲克牌藝競技為由，實際私下非法從事賭博之不法行為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警一分局接獲線報，轄內一家德州撲克競技館利用掛羊頭賣狗肉的方式，以合法切磋德州撲克牌藝競技為由，同時使用網路社群媒體來拉客，而實際卻私下非法從事賭博之不法行為。

市警一分局獲報後隨即組成專案查緝小組，案經多日探訪蒐集賭博事證齊全，於三月一日深夜十時許持台南地檢署及法院聲請核發搜索票前往查緝，當場查獲現場葉姓負責人、荷官與工作人員共11人、賭客共20人，同時通知實際林姓負責人到案說明，共計查獲32人涉案；現場查扣賭資新台幣58200元、賭具、籌碼一大批，記帳電腦主機二台、監視器一組、員工資料等證物，全案依賭博罪嫌移請台南地檢署偵辦。

台南市警一分局表示，對於轄內相關電玩遊戲及牌藝競技館，將持續展開強力掃蕩行動，並運用「第三方警政」機制，主動聯繫市府經發局、聯合稽查小組，加強聯合稽查力度，以杜絕賭博之非法行為，維護社會治安。