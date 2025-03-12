詐騙無所不在　南警單日攔詐3件阻騙49萬5000元

▲台南市警二分局海安派出所，11日單日就攔阻3件詐騙案，阻詐金額共49萬5000元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



詐騙無所不在，民眾要小心不要上當受騙，台南市警二分局海安派出所，11日單日就攔阻3件詐騙案，阻詐金額共49萬5000元，二分局2025年1至3月迄今阻詐已累計107件，攔阻金額高達1億1368萬餘元。

市警二分局指出，近期詐騙事件頻傳，目前最熱門的詐騙手法不外乎就是假投資、假交友等詐騙，通常詐騙集團透過網路社群或交友軟體主動認識被害人，並假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，初期會先讓民眾小額獲利，再以資金越多獲利越多說詞，引誘民眾加入投資網站或下載APP並投入大量資金，後續再以洗碼量不足、繳保證金、IP異常等理由拒絕出金。





市警二分局海安派出所11日單日就接獲金融機構通報，並成功攔阻3件民眾疑似遭詐騙欲匯款或是提領現金的案例：3月11日上午10時海安所巡佐侯宏霖、警員陳羿涵攔阻77歲葉姓老翁網路投資險遭詐騙45萬元；3月11日上午10時30分海安所巡佐侯宏霖、警員陳羿涵攔阻68歲曾姓老翁網路交友險遭詐騙3萬元；3月11日下午1時海安所警員陳信叡、葉品瑩攔阻30歲林姓男子假交友援交遭詐騙1萬5000元。





市警二分局長表示，民眾應當心各種詐騙類型，尤其留意家中長輩是否有不明投資、線上交友等情形，高獲利必定伴隨高風險，若有任何疑似詐騙疑慮時，務必立即撥打165反詐騙專線或110報案諮詢，以降低受騙機會。