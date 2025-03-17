台灣之光！香港首辦國際泰式按摩賽事　技術委員來自高雄

▲泰式按摩及自由風格國際錦標賽於香港博藝館舉行。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

泰式按摩及自由風格國際錦標賽日前首度於香港舉行，象徵泰式按摩這項古老技術在亞洲市場邁向專業化發展，並為全球泰式按摩專業人士提供國際交流與技術競技的平台。值得一提的是，來自高雄的潘竪涵，不但是首位獲邀擔任技術委員會成員的台灣人，也是台灣在全球泰式按摩舞台的重要代表。

泰式按摩及自由風格國際錦標賽事於3月10日舉行，由國際技術委員會全程監督，採用國際認證標準，使競技結果具備高度公信力，技術委員會由國際知名泰式按摩專家DEW IIOKA領軍，成員有來自泰國、日本的歷屆泰式按摩國際冠軍組成，確保比賽標準符合全球專業趨勢。

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▲潘竪涵(右三)是唯一受邀擔任國際泰式按摩比賽技術委員會成員的台灣代表。（圖／記者許宥孺翻攝）

身為本次大賽唯一的台灣籍技術委員，潘竪涵對於此次賽事的成功舉辦深感振奮。他表示，這場錦標賽不僅有效地促進了全球泰式按摩技術的交流與融合，為香港在泰式按摩技術的國際交流領域樹立了新的里程碑，更為台灣提供了一個難得的機會，得以進一步躋身國際市場，並提升泰式按摩技術在健康照護領域的應用價值。

潘竪涵是一家泰式SPA創辦人，並成立按摩專業培訓學校，致力於推動台灣泰式按摩技術的國際化。為了有效整合業界資源，並推定技術交流、完善國際認證制度，他也創立了高雄市國際按摩專業研究發展協會，希望為台灣專業人士提供更廣闊的國際發展機會，並鞏固台灣在全球泰式按摩市場的專業地位。

▲潘竪涵(左一)頒獎給優勝選手。（圖／記者許宥孺翻攝）

潘竪涵表示，將持續推動台灣泰式按摩技術的國際化發展，積極參與全球專業標準制定，並透過國際合作確保台灣泰式按摩技術與國際標準接軌，確保台灣在泰式按摩專業領域的學術影響力與市場競爭力。