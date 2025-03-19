超大輪胎噴出砸死人！駕駛無罪原因曝　技師維修未鎖緊螺絲釀禍

▲2022年1月10日黃姓女子遭洪姓男子駕駛的曳引車，因輪胎脫落噴飛對向砸中身亡 。（資料照／記者許宥孺翻攝）

記者潘鳳威／高雄報導

國道3號三年前發生一起曳引車輪胎脫落，砸死轎車乘客的事故，法官審理後，認定肇事主因是負責更換輪胎的林姓技師，維修後未鎖緊螺絲釀禍，一、二審都將曳引車洪姓駕駛判決無罪，並向橋頭地檢署告發更換輪胎的林姓技師涉嫌過失致死。

本案發生於2022年1月10日中午12時50分許，洪姓男子駕駛曳引車並拖掛半拖車，行駛於國道3號南向約384.8公里處時，結果左側第一軸的兩顆輪胎突然脫落，其中一顆輪胎彈入內側車道，撞擊護欄後彈起，撞毀眩光板後，砸中對向車道一輛自小客車的車頂，導致副駕駛座上的黃姓女乘客當場身亡。

事故發生後，警方以過失致死罪將洪姓司機移送法辦，檢察官指他疏於注意，未妥善檢查車輛，依過失致死罪將他起訴。但一、二審法官都認為，事故發生前兩天，該車曾有進廠保養紀錄，輪胎由林姓技師更換，而輪胎脫落的主因是螺絲未確實鎖緊，屬於機械內部問題，非洪姓駕駛能夠目視發現，認為洪男已盡注意義務，判洪男無罪。

法界人士指出，洪男在一、二審均獲判無罪，若後續審理未出現重大違法情事，洪男的無罪判決有可能就此定讞。

至於負責維修的林姓技師，因未確實鎖緊螺絲，遭法官依法告發，案件移送橋頭地檢署偵辦。