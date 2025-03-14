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網紅拍片性騷工作人員「亂摸胸臀還脖子吹氣」　挨告判刑4月

▲露營（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名駱姓男子於新竹某露營區拍攝影片時，性騷擾男合作對象遭判刑4月（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者潘鳳威／新竹報導

一名駱姓男子邀請小偉(化名)於2022年11月11日晚上11時許，在新竹縣某露營區參與影片拍攝，駱男拍攝空檔時，趁小偉不注意，突然一個箭步用手環抱住他，並撫摸他的背部、腰部與臀部，甚至還朝他的脖子吹氣。小偉感到不舒服，憤而提告。法院審理後認為駱男性騷擾犯行明確，判處 4 個月有期徒刑，可易科罰金。民事部分駱男要再賠償小偉精神撫慰金、片酬，共7萬8000元。

小偉表示，駱男邀他在2022年11月11日晚上11點左右，到新竹縣某露營區拍片。「當時我們有4個人在拍攝，當時攝影師正在拍攝一對男生演情侶，我和駱男離鏡頭外有一段距離，但突然不知怎麼的，駱男藉著酒意就飛撲到我身上，把我抱住，從我的背摸到腰，再摸到臀部，然後他的嘴巴直接貼到我的脖子上吹氣，我當下沒有很生氣，或大動作把他推開，我是有一點小掙扎，後來我受不了，我才把他推開」。

事情發生後，小偉立即向朋友發訊息表達自己的不適，如「一直被吃豆腐，好噁心好不舒服」、「是戲外」等語。也在自己的社交帳號發文「入行以來最後悔的一次（哭臉）」、「嗯........真的沒有這麼悶過莫名其妙的人事物」。小偉越想越生氣，感覺自己受辱，憤而對駱男提告。

駱男則全盤否認性騷擾的指控，稱自己沒有碰觸到小偉，也沒有對他吹氣。駱男還找來當天拍攝的導演替他辯護，稱拍攝過程中他全程監督，不可能發生性騷擾行為。

法官綜合多項證據後，認為小偉的指控屬實，並且多次在不同階段（警詢、偵查、法庭上）證詞一致，詳細描述了案發經過。且在案發後立即向朋友發訊表達不適等證據 ，認為以上證詞之可信性高。

雖被告駱男找來導演辯護，但法院認為，導演的證詞前後矛盾，例如他一方面說自己一直在監督演員，另一方面又承認當天還有其他人忙著烤肉、喝酒，顯然無法時刻關注所有人的行為，因此，不採信導演的說法。

新竹地院法官審理後認定，駱男為逞一己私慾，乘小偉不及抗拒之際而做出性騷擾行為，絲毫不尊重他人身體自主權，造成小偉心理不安全感，其行為實屬不該，且駱男於偵查中及審理中均否認犯行，且尚未與小偉達成和解，已構成性騷擾罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。至於民事部分，駱男要再賠小偉5萬元精神撫慰金、拍攝片酬2萬8000元，共7萬8000元。全案仍可上訴。

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