男詭躲公廁「進去就沒出來」還謊報身分　被搜出針頭、海洛因

▲高雄男深夜「詭異躲公廁」，身上搜出針頭、海洛因。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄苓雅區自強三路某公園，日前有一名男子行跡可疑，深夜躲入公廁內長時間沒出來，巡邏員警察覺有異上前盤查。黃嫌一度謊報哥哥身分，最後被抓包竟是毒品慣犯，身上被搜出注射海洛因毒品的針頭，以及一級毒品海洛因、二級毒品安非他命，全案依法移送偵辦。

經了解，巡邏警組巡經前金區五福路與自強路口時，就發現該名58歲黃姓犯嫌見警車靠近之際，意圖閃躲、行跡可疑，員警便尾隨黃嫌至公園。

▲▼高雄男深夜「詭異躲公廁」，遭員警盤查搜出毒品。（圖／記者賴文萱翻攝）

見黃嫌深夜躲入公廁內長時間未出來，員警上前關心詢問，並盤查其身分，盤查過程中，黃嫌起初還謊報哥哥的身分證字號，遭警方鷹眼發現黃嫌所報的相片與本人長相身型不符，最終遭警方戳破，並發現其身份為一名毒品慣犯。

▲高雄男身上被搜出針頭、海洛因。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方後續在黃嫌身上發現用來注射海洛因毒品的針頭，與一級毒品海洛因3袋（毛重共計0.78公克）、二級毒品安非他命1袋（毛重1.86公克）及毒品吸食工具，當場帶案查扣並依法逮捕，全案依毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。