剴剴案第四次開庭！保母否認拔牙、餵廚餘引公憤　7.6萬人怒求重判

▲劉姓保母虐死1歲童剴剴，案件審理受到社會各界關注。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

北市1歲多男童「剴剴」2023年12月疑遭保母虐死，不料劉姓保母姐妹全盤否認拔牙、餵廚餘等行徑，只承認綑綁、打腳底，引發大批民眾公憤。如今19日第四次開庭，7.6萬人上網連署，要求修法加重虐童刑責，同時也發起聲援行動，將在捷運西門町站集合，再前往法院。

2023年12月24日凌晨，剴剴因呼吸困難送醫，結果院方發現，剴剴不僅營養不良，頭骨、盆骨、小腿骨受損，還有牙齒斷裂、指甲被拔除、生殖器燒傷等傷勢，搶救後仍宣告不治。

台北地檢署發現，現年55歲劉彩萱、53歲劉若琳均為兒福聯盟簽約合作的有照保母，2023年8月受兒盟轉介、24小時照護「剴剴」，卻聯手綑綁、虐打「剴剴」，且1天只給1餐少量劣質食物，造成「剴剴」遍體鱗傷又營養不良，同年12月24日在家斷氣，送醫不治。

不過，讓網友憤怒的是，劉姓保母姊妹先前在偵查庭坦承犯行，全數認罪，但今年2月5日第三次開庭時，卻在重要犯罪事實「改口翻供」，只承認有綑綁男童及打腳底，還稱傷勢是剴剴自己跌倒所致。

至於拔牙、拔指甲、推去撞牆、持工具毆打、以爬滿蟑螂的紙杯盛裝不新鮮食物，或冰箱廚餘餵食、每天只供一餐，導致剴剴身體衰弱感染肺炎等，劉姓姊妹倆通通不認罪。

如今第四次開庭，網友們瘋狂洗版「剴剴案不能沉」，除了到公共政策參與平臺發起連署，盼加重虐童刑責，包括將虐童致死者處以死刑或無期徒刑不得假釋，獲得7萬6千人附議，順利達標，因此相關主管機關需在5月16日前正式回應。

此外，還有民眾發起聲援行動，號召大家19日下午1點在北捷西門町站2號出口集合，期間除集結舉牌表達關注，也將前往台北地方法院寶慶院區外關切案件進展。