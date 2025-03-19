　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

剴剴案第四次開庭！保母否認拔牙、餵廚餘引公憤　7.6萬人怒求重判

▲劉姓保母虐死1歲童。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉姓保母虐死1歲童剴剴，案件審理受到社會各界關注。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

北市1歲多男童「剴剴」2023年12月疑遭保母虐死，不料劉姓保母姐妹全盤否認拔牙、餵廚餘等行徑，只承認綑綁、打腳底，引發大批民眾公憤。如今19日第四次開庭，7.6萬人上網連署，要求修法加重虐童刑責，同時也發起聲援行動，將在捷運西門町站集合，再前往法院。

2023年12月24日凌晨，剴剴因呼吸困難送醫，結果院方發現，剴剴不僅營養不良，頭骨、盆骨、小腿骨受損，還有牙齒斷裂、指甲被拔除、生殖器燒傷等傷勢，搶救後仍宣告不治。

台北地檢署發現，現年55歲劉彩萱、53歲劉若琳均為兒福聯盟簽約合作的有照保母，2023年8月受兒盟轉介、24小時照護「剴剴」，卻聯手綑綁、虐打「剴剴」，且1天只給1餐少量劣質食物，造成「剴剴」遍體鱗傷又營養不良，同年12月24日在家斷氣，送醫不治。

不過，讓網友憤怒的是，劉姓保母姊妹先前在偵查庭坦承犯行，全數認罪，但今年2月5日第三次開庭時，卻在重要犯罪事實「改口翻供」，只承認有綑綁男童及打腳底，還稱傷勢是剴剴自己跌倒所致。

至於拔牙、拔指甲、推去撞牆、持工具毆打、以爬滿蟑螂的紙杯盛裝不新鮮食物，或冰箱廚餘餵食、每天只供一餐，導致剴剴身體衰弱感染肺炎等，劉姓姊妹倆通通不認罪。

▲▼剴剴案第四次開庭！保母否認拔牙、餵廚餘引公憤　7.6萬人怒求重判。（圖／翻攝自Threads）

如今第四次開庭，網友們瘋狂洗版「剴剴案不能沉」，除了到公共政策參與平臺發起連署，盼加重虐童刑責，包括將虐童致死者處以死刑或無期徒刑不得假釋，獲得7萬6千人附議，順利達標，因此相關主管機關需在5月16日前正式回應。

此外，還有民眾發起聲援行動，號召大家19日下午1點在北捷西門町站2號出口集合，期間除集結舉牌表達關注，也將前往台北地方法院寶慶院區外關切案件進展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三重13歲少年走失　僅穿薄長袖「沒錢吃飯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剴剴案第四次開庭！保母否認拔牙、餵廚餘引公憤　7.6萬人怒求重判

高雄男帶小三回家！逼妻「同床3人行」遭拒　在她面前直接來

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著　自己開大門爸媽傻眼

比特犬飼主身分曝光「曾是上市公司董座」　本人回應了

三重13歲少年走失！僅穿薄長袖「沒錢吃飯」　警方緊急尋人中

快訊／「公共政策參與平臺」被剴剴案灌爆！連署流量過大故障

快訊／林口失聯國小女童找到了！議員報喜訊　在地鄉親超暖狂幫忙

法研所學長性侵18歲學妹！她崩潰反抗喊：你是學法律的

「外省囝」前員林鎮長蔡教義辭世　享壽88歲

快訊／三重騎士皮帶斷裂急煞　後方4機車撞成一團4人送醫

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

李棟旭街頭「背布偶扭屁股」　只為宣傳新劇..網：笑得好命苦XD

潘瑋柏「一個月瘦7kg」　秀下顎線「拒絕重回潘瑋厚」XD

新北警騎車鳴笛值勤　遭鬼切女騎士擊落！

你不敢！理鴻敢　型男律師操刀眾量級家寧「棄媽保寧」聲明　被虧：比特犬都不信

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

剴剴案第四次開庭！保母否認拔牙、餵廚餘引公憤　7.6萬人怒求重判

高雄男帶小三回家！逼妻「同床3人行」遭拒　在她面前直接來

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著　自己開大門爸媽傻眼

比特犬飼主身分曝光「曾是上市公司董座」　本人回應了

三重13歲少年走失！僅穿薄長袖「沒錢吃飯」　警方緊急尋人中

快訊／「公共政策參與平臺」被剴剴案灌爆！連署流量過大故障

快訊／林口失聯國小女童找到了！議員報喜訊　在地鄉親超暖狂幫忙

法研所學長性侵18歲學妹！她崩潰反抗喊：你是學法律的

「外省囝」前員林鎮長蔡教義辭世　享壽88歲

快訊／三重騎士皮帶斷裂急煞　後方4機車撞成一團4人送醫

宏佳騰公布2024財報「油車銷量成長14.8％」！黃牌速克達市佔破7成5

家寧切割媽媽！「壁虎通寧王」神準命中　Joeman出手了

剴剴案第四次開庭！保母否認拔牙、餵廚餘引公憤　7.6萬人怒求重判

《刺客教條：暗影者》40小時老實說　劇情出乎意料但「煩躁感滿滿」

AI搜尋引擎萬能？研究中心實測8款「錯誤率高達60%」：還裝沒錯

國小校長遭指控抖音喊「我愛中國」　他親曝原因：只是為了刷積分

高雄男帶小三回家！逼妻「同床3人行」遭拒　在她面前直接來

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著　自己開大門爸媽傻眼

樂園兒童節優惠！12歲↓玩小人國190元　Xpark變海洋偵探基地

閱之海筆記／禁忌的情慾：從金秀賢事件談日韓的蘿莉控

【超敢問】國文作業卡關高中生直接call作者 竟得到本人親自回覆

社會熱門新聞

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著

即／林口失聯國小女童找到了！議員報喜訊

比特犬飼主身分曝光「曾是上市公司董座」　本人回應了

三重13歲少年走失！僅穿薄長袖「沒錢吃飯」

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

即／「公共政策參與平臺」被剴剴案灌爆！連署流量過大故障

最苦命星巴克！3周遇2次死亡墜樓摔門口

誘騙少女性交還拍照！通緝犯爽玩Cosplay沒在怕

暴打拉K女員工+賣假名牌　「直播界男神」收押

即／台中勤美誠品又傳墜樓！當場死亡

法研所學長性侵18歲學妹！她崩潰反抗

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

獨／比特犬飼主「一動作」露餡　可能刑責曝

即／林口東湖國小女童放學失蹤　家長急報警

更多熱門

相關新聞

「154kg養母」直接坐身上教訓　10歲男童被壓死！法院判6年

「154kg養母」直接坐身上教訓　10歲男童被壓死！法院判6年

美國印第安納州發生一起意外悲劇，一名體重飆破百公斤的48歲女子，遭控壓死年僅10歲的養子，經法院審理判決，依違反「輕率過失殺人罪」判處6年有期徒刑。

台中爸媽虐2女「揍到9月嬰翻白眼」　二審仍要坐牢

台中爸媽虐2女「揍到9月嬰翻白眼」　二審仍要坐牢

虐童案「社工上銬」惹議！　監院糾正警政署、北市政府警察局

虐童案「社工上銬」惹議！　監院糾正警政署、北市政府警察局

台南市教育局印製海報時刻提醒幼教師勿違法踩紅線

台南市教育局印製海報時刻提醒幼教師勿違法踩紅線

門夾女童手！幼兒園主任曾拖孩子撞牆　

門夾女童手！幼兒園主任曾拖孩子撞牆　

關鍵字：

剴剴凱凱虐童

讀者迴響

熱門新聞

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！

全文／金秀賢12頁最新聲明！8點回擊揭：檢舉者是某演員母親

接家寧案子被洗版　家寧律師發聲了

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著

即／林口失聯國小女童找到了！議員報喜訊

網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：很強欸

金秀賢在金賽綸家親暱片曝光

比特犬飼主身分曝光「曾是上市公司董座」　本人回應了

三重13歲少年走失！僅穿薄長袖「沒錢吃飯」

研究：口交會吸入病毒　進入大腦恐害失智

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

林口人超猛！女童失蹤「一堆暖人出動」街頭喊名尋人

做經血糕給男友　狂女被酸回擊了

11縣市低溫特報　急凍剩6度時間點曝

好市多將執行「入口電子掃卡」

更多

最夯影音

更多

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面