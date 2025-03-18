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中國「缺芯少魂」真緩解？　開春連傳EUV光刻機領域有突破

▲光刻膠,光阻劑生產車間。（圖／CFP）

▲晶圓生產設備被稱為「工業皇冠上的明珠」。（圖／CFP）

軍武中心／台北報導

中國資訊產業長年處於「缺芯少魂」的困境，多少也牽制尖端武器的量產。為了加速對極紫外光（EUV）光刻機製造的突破，中國科學院長春光機所年度公開招聘中，對博士特別研究助理的薪資「上不封頂」；至於先前受美國「制裁」之苦的華為，也攜手晶片製造設備開發商新凱來，外傳已研發出具有專利的EUV微影設備。

據中國半導體行業協會統計，2024年國產光刻機零部件自主化率，已提升到70%以上，不過這些都屬於製造中低端晶片的機件零組件，距離荷蘭大廠ASML的EUV光刻設備，還有非常大的差距，依然未能擺脫「缺芯少魂」的束縛。

▲在晶片生產製程上最重要的設備「光刻機」。（圖／翻攝環球網）

▲在晶片生產製程上最重要的設備「光刻機」。（圖／翻攝環球網）

不過，從今年以來，大陸一直傳出在EUV有重大突破，似乎極不尋常。最初是哈爾濱工業大學宣布，突破13.5納米極紫外光源技術，打破西方技術封鎖，也為大陸的國產EUV光刻機製造帶來信心。

緊接著，科技平台 WccfTech報導，據@zephyr_z9和@Ma_WuKong在X平台的發文，總部設在廣東東莞的華為，攜手深圳的半導體設備製造商「新凱來」，測試新設備，這款客製化EUV機台，採用「雷射誘導放電電漿」（LDP） 技術，網路上甚至還出現「外流」照片，並研判可能在第3季試產，明年實現量產。

▲▼半導體生產製造是極為精密的產業。（圖／翻攝自深圳新凱來技術公司）

▲半導體生產製造是極為精密的產業。（圖／翻攝自深圳新凱來技術公司）

對於這些訊息，儘管外界仍多審慎以對，但也不敢輕忽，主因是大陸對於重大攻關項目，慣常以「舉國體制」來實現，同時地方各省也會自組團隊，彼此競爭，而今年又是《中國製造2025》的收官之年，各團隊若要交出成績單，勢必會在「適當時機」官宣，快的話，有可能在7、8月正式發布。

還有一個重要觀察指標是，中國官方在2月17日舉辦最高規格的民營企業座談會。《人民日報》隨即以頭版刊出企業家在會上的發言，其中，華為創辦人任正非對國家主席習近平表示，儘管中國在智慧駕駛、半導體等領域取得顯著進展，仍需警惕「表面的繁榮掩蓋內功不足」， 但是中國曾經「缺芯少魂」的憂慮已經減弱了。

「缺芯少魂」，最早原句為「中國資訊產業缺芯少魂」，是中國科技部部長徐冠華於1999年說的，「缺芯」指的是「芯片（晶片），「少魂」則是指作業系統等軟體。目前美中科技戰依舊持續，川普何時還會繼續出招，無人能夠預料，但中國若能在EUV機台實現突破，美中科技戰或許會改以其他形式纏鬥，當然也有可能突然迎向大和解。

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