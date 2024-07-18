美中晶片戰恐升級？　川普「保護費說」費半蒸發16兆

▲美中晶片戰再升級，費城半導體市值一日蒸發16.2兆。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

美國前總統川普日前提到，「台灣偷走了晶片市場」，再加上美國擬定最嚴厲貿易限制，晶片股嚴重受挫。18日美股費城半導體指數市值收盤暴跌6.81%，蒸發逾5,000億美元（約新台幣16.2兆元），創下自2020年新冠疫情以來最大單日跌幅。

根據彭博（Bloomberg）報導，美國已向日本及荷蘭官員表明，如果兩國外銷先進的晶片生產設備，持續讓中國取得相關技術，美國將實施「外國直接產品規則」的貿易限制措施。

國際半導體產業協會（SEMI）預估，中國晶片製造商的產能將在明年成長14%，月產量1010萬片晶圓，佔全球總銷量的三分之一。

拜登政府考慮實施更嚴厲的貿易限制，再加上川普認為「台灣搶走晶片生意」，應該付保護費的言論，市場認為美中貿易衝突可能加劇，晶片股急挫，衝擊費半及那斯達克指數的表現。ASML也表示，今年中國業績因1月的出口限制而受挫，衝擊幅度達到15％。

荷蘭半導體設備製造大廠「艾司摩爾」（ASML），是目前歐洲市值最大的「光刻機」製造商。「光刻機」是半導體設備中，價格最昂貴的機器，High NA EUV（高數值孔徑極紫外光）光刻機一台要價超過3.5億歐元（約台幣117億元），也是製造半導體晶片的關鍵設備之一，它利用光線將電路圖投射到矽晶圓上，以形成晶圓上的微小電路。

由於早先傳出台積電已訂購High NA EUV光刻機，但相關消息遲遲未獲證實。ASML先進的標準型EUV光刻機就由超過10萬個零件組成，涉及到上游5000多家供應商。它是所有半導體製造設備中技術含量最高的設備，目前全世界沒有一家企業可以獨立完成EUV光刻機的完整製造。

ASML總裁暨首席執行長福凱（Christophe Fouquet）表示，全球都需要大陸生產的傳統晶片，西方國家投資不足，目前歐洲連自己一半的需求都無法滿足。

▲AI推動市場復甦，ASML第二季度淨收入達16億歐元。（圖／翻攝自ASML官網）

根據ASML報告資料顯示，2024年第二季度淨利比去年同期下滑19%至16億歐元（17.4億美元），營收年減9.2%至62億歐元，接單金額年增23.7%至55.7億歐元（60.8億美元），獲利、營收及接單金額全都優於預期。與第一季度相比，全新光刻機的銷量，從66台上升到89台，反映出半導體市場對ASML先進晶片技術設備的需求。

ASML指出，將繼續在產能提升和技術方面進行投資，人工智慧（AI）推動了很多產業的復甦，領先於其他市場。福凱認為，雖然市場存在不確定性，但預計下半年晶片產業仍會持續發展。