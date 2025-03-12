科技繁星今起報名「50校提供2473名額」　考生可填25志願

▲科技繁星今天開始報名。圖為統測台科大考場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年度科技繁星入學從今（12日）開始報名。主辦單位、技專校院招聯會表示，共有50校、671個系組或學程參與招生，招生名額共2473名，預計4月8日公告報名資格及比序成績審查結果，4月15日考生可查詢排名，5月6日公布分發結果。

技專校院招聯會指出，科技繁星被推薦考生，必須是各技（綜）高學校專業群科應屆畢業生，綜合型高中考生截至畢業前一學期，已修畢專門學程科目25學分以上者也可參加，在校學業成績排名須在科(組)、學程前30%以內，並全程須就讀同一學校，且須符合所屬技(綜)高學校校內遴選辦法，才能經由學校推薦參加，因為科技繁星是提供學業優良學生入學優質科大升學特色。

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技專校院招聯會提醒，114學年度科技繁星入學招生，從今天起到3月19日17時為止進行網路報名作業。由獲得各校推薦考生，請至網站「網路報名系統」進行報名，所有報名資料會傳送至「推薦學校作業及查詢系統」，由各推薦學校審查完畢後確認送出後，才算完成網路報名。

技專校院招聯會表示，科技繁星預計4月8日公告報名資格及比序成績審查結果，4月15日考生可查詢排名。考生網路選填登記就讀志願序截止日為統測考試後，通過資格審查考生可選擇適合入學管道。4月24日上午10時至4月30日17時，考生可由所就讀科(組)歸屬群別及不分群志願，至多選填25個志願；5月6日上午10時在網站查詢分發結果，不另寄書面通知。