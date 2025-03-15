詐保內鬼2／每月都骨折！台積電工程師蹽落去...沈迷禮服酒店燒千萬

▲台壽保內控形同虛設，楊姓理賠專員成內鬼得手上千萬上酒店狂歡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署偵破台灣人壽內部詐保案，除偽造理賠紀錄的手法驚人，詐款的去向更是令人瞠目結舌。主嫌楊姓專員與5名高中同窗共謀詐領2389萬元，楊男得手逾千萬元，他全拿去北市東區高級禮服酒店揮霍，短短1年成「超級大戶」花掉1300萬元，瘋狂程度連酒店幹部都驚訝不已。

理賠金變酒店基金！檢方調查發現，楊男透過操控理賠流程，讓自己成為詐保案中的最大受益者，除了親自核決偽造傷病的理賠申請，還抽取共犯們高達7成的贓款，總計超過千萬元。而這些不法所得，幾乎全數投入聲色場所，成為某知名禮服酒店的「VIP大戶」。

楊男不僅固定在酒店高調簽單消費，一場下來動輒燒掉數十萬元，短短一年內，在酒店一年總消費金額突破1300萬元。據悉，楊男花錢毫不手軟，會帶朋友們在包廂內豪飲作樂，甚至出手闊氣到讓幹部都覺得誇張。

本案共犯之一、在台積電工作的林姓男子，因身處新竹、作息單純，並不熱衷於這類消費，但仍在詐保案中成功詐領702萬元。與其他共犯不同，林男並未將贓款揮霍，而是選擇存入銀行，這也讓他成為該案中的異類。

據調查，林男雖偶爾跟著去酒店聚會，但不像楊男般瘋狂揮霍，全因他疑背負家中經濟壓力，因此選擇將詐款存起來，作為未來「預備金」，避免過度鋪張引起懷疑。

目前，6名被告已遭檢方依3 人以上共同詐欺取財等罪起訴。日前法院開準備程序庭，身材壯碩的楊男出對犯罪事實坦承不諱。他表示，自己犯案起因是聽聞朋友缺錢，才動起詐保念頭，希望能與公司和解。

然而，台灣人壽的律師則指出，被告至今未提出具體還款計畫，且未歸還任何款項，相較之下，其餘被告已陸續支付部分賠償，顯示楊男態度惡劣，要求被告提出具體還款方案再跟公司聯繫。