詐團出怪招！台灣發話騙印度　本土技術輸出印太損國際形象

▲台中檢調查獲詐欺慣犯莊男為首的境內機房，出租電信服務供南亞當地詐團行騙印度民眾，扣得大量境外發行的SIM卡與撥接用的「卡池」設備。（圖／調查局提供）

記者黃哲民、黃宥寧／台北報導

台灣詐團技術輸出、印度等印太地區成為跨境詐欺的新藍海！台中檢調去年（2024年）在轄內查獲詐騙慣犯莊姓男子成立的電信機房，查扣2000多張泰國網路商發行的SIM卡，並翻譯詐團撥打到印度行騙當地民眾的印地語電話內容，順利破解莊男犯行。據悉，向莊男租用線路的南亞當地詐團所用話術，疑受台籍人士指點，對台灣國際形象傷害不小。

另一方面，印地語是印度官方語言，調查局目前並無此類外語專才，莊男也仗著我國司法警察應該都聽不懂印地語，就算被查獲提供境外網路電信服務，也不會被逮到從事詐騙犯行，加上機房分散藏身社區大樓、集團「勤指中心」另外設立，自信有足夠斷點規避查緝。

▲台中檢調查獲詐欺慣犯莊男為首的境內機房，出租電信服務供南亞當地詐團行騙印度民眾，扣得大量境外發行的SIM卡與撥接用的「卡池」設備。（圖／調查局提供）

調查局台中市調查處接獲檢舉，報請台中地檢署檢察官戴旻諺指揮偵辦，去年9月間會同調查局中部地區機動工作站、航業調查處台中站與台中市警局刑警大隊，同步在台中市北屯區洲際棒球場旁社區等處，查獲莊男集團的3處機房與「勤指中心」，扣得「卡池」設備4組、境外電話卡2000多張。

起初確如莊男等人所想，檢警調聽不懂從莊男集團機房打出去的外語詐騙電話，到底在說什麼，依電話裡的口語音節，加上扣得境外電話卡多為泰國網路商發行的SIM卡，一度研判是泰語，請懂泰語的人來幫忙翻譯，卻聽得霧煞煞。

後來專案小組幸運找到1位印度裔居民協助，破解詐騙電話內容，但這位翻譯者不會說中文、台語，專案小組用英語溝通，終於搞懂向莊男集團租用網路電信線路的詐團，冒充「FedEx」快遞客服人員騙印度當地民眾因涉寄出與犯罪有關的包裹，須接受印度警方電腦犯罪防制部門調查，藉此誘騙民眾交付財物。

▲台中檢調查獲詐欺慣犯莊男為首的境內機房，出租電信服務供南亞當地詐團行騙印度民眾，扣得大量境外發行的SIM卡與撥接用的「卡池」設備。（圖／調查局提供）

這種話術在台灣與對岸已是老套，但在防詐資訊相對落後的印度，簡直無往不利，專案小組一方面透過管道通報印度司法機關，一方面循線逮捕莊男與集團成員共10人，均為我國籍，並查扣犯罪所得台幣148萬餘元與詐團用來支付租電信線路費的泰達幣7萬餘顆、折合台幣200多萬元。

莊男有多次涉犯跨境詐騙案紀錄，本件被逮前，他在去年5月剛被台北地院一審判刑1年8月，不到4個月即再犯，雖沒經手直接詐騙、收贓犯行，但他成立地下電信機房、以每天每張SIM卡約2000元，租給詐團隨機打電話詐騙，且在我國境內犯罪，仍屬共犯並受我國司法管轄。

▲台中檢調查獲詐欺慣犯莊男為首的境內機房，出租電信服務供南亞當地詐團行騙印度民眾，共逮捕10嫌移送，均為我國籍，台中地檢署已起訴涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌。（圖／調查局提供）

台中地檢署已於今年（2025年）1月9日，依《詐欺犯罪危害防制條例》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，起訴莊男等10人，台中地院審理中。

本案已非詐團「台灣發話、詐騙印度」首例，調查局從本案發現，向莊男集團租用電信服務的南亞當地詐團，透過東南亞地區的SIM卡加上網路轉接技術，使台灣撥打到印度的來電顯示，看不出來自境外，不僅掩人耳目，連行騙話術腳本，都有台灣人參與跡象。

據悉，印度當地也另外查獲台灣人結合當地詐團，騙當地受害人把錢存入指定帳戶進行「安全調查」等案，顯示跨境詐騙重心有移動到防詐相對薄弱的印太地區趨勢，印度等印太地區成為跨境詐欺「新藍海」，更有台灣詐團技術輸出的身影，傷害台灣國際形象，調查局將持續查緝境內的跨境詐欺機房組織。