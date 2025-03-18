週五院會提反戒嚴、反廢死公投　王鴻薇：已與白溝通獲支持

▲王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院程序委員會18日通過國民黨團提案，本會期第6次會議議事日程將於本週五院會表決處理。國民黨團書記長王鴻薇表示，因施政總質詢期間無法處理討論案，因此以議程採不確定處理，當天將提案「反戒嚴」、「反廢死」公投案列為討論案，國民黨團已與民眾黨團溝通並獲得支持。

為反制大罷免，國民黨主席朱立倫17日上午與黨籍立委於立法院議場前宣示推動「反戒嚴」及「反廢死」公投。此次程序委員會國民黨團提案議程提報院會處理，民進黨團對國民黨團提案表達反對立場，但由於人數不敵藍白聯手，最終仍由國民黨團成功通過提案。

有關於「反戒嚴」公投提案主文為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」是否有當？敬請全民公決；至於在反廢死的部分，公投提案主文為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」是否有當？敬請全民公決。

王鴻薇受訪表示，由於施政總質詢期間無法處理討論案，因此才提案議程不確定處理，21日院會將把「反戒嚴」、「反廢死」兩項公投案列為討論案，藍白已經溝通過，預計通過後將進入一個月協商冷凍期。