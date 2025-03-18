乘客酒醉超盧還揮拳！運將變身甩棍大叔　「這原因」反挨罰

▲計程車司機(右)遭酒醉乘客毆打。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(18日)凌晨發生一起糾紛，一名計程車司機載2名酒客返回住處，抵達時，司機請乘客下車，但乘客認為司機態度差，便揮拳打中司機頭部、扯衣服，司機掏出甩棍揮舞自保，氣炸要向乘客提告，不過一般民眾不得持有甩棍，警方將依法處拘留3日或3萬元以下罰鍰。

事故發生在18日凌晨3點多，警方獲報，三民區哈爾濱街、山東街口發生拉扯糾紛。員警到場時，發現是一部計程車司機、2名乘客發生口角，但雙方已無衝突，司機則氣炸，表示要自行到醫院驗傷，對乘客提告傷害。

▲乘客嫌司機態度差，揮拳毆打人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲計程車司機掏出甩棍自保，沒想到違法了。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，當時47歲廖姓計程車司機搭載2名酒客返回住處，到達時，廖男請乘客下車，但已酒醉的56歲賴姓乘客認為運將口氣不佳，揮拳打中運將的頭部，且對他拉扯衣服，廖姓運將氣不過，掏出甩棍揮舞自保。

警方表示，甩棍屬於公告警械，一般民眾不得持有，廖姓計程車司機持有甩棍部分，將依違反社維法第63條「攜帶經主管機關公告查禁之器械」移請裁處，可處拘留3日或3萬元以下罰鍰。