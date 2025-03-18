　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

乘客酒醉超盧還揮拳！運將變身甩棍大叔　「這原因」反挨罰

▲▼計程車糾紛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲計程車司機(右)遭酒醉乘客毆打。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(18日)凌晨發生一起糾紛，一名計程車司機載2名酒客返回住處，抵達時，司機請乘客下車，但乘客認為司機態度差，便揮拳打中司機頭部、扯衣服，司機掏出甩棍揮舞自保，氣炸要向乘客提告，不過一般民眾不得持有甩棍，警方將依法處拘留3日或3萬元以下罰鍰。

事故發生在18日凌晨3點多，警方獲報，三民區哈爾濱街、山東街口發生拉扯糾紛。員警到場時，發現是一部計程車司機、2名乘客發生口角，但雙方已無衝突，司機則氣炸，表示要自行到醫院驗傷，對乘客提告傷害。

▲▼計程車糾紛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲乘客嫌司機態度差，揮拳毆打人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼計程車糾紛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲計程車司機掏出甩棍自保，沒想到違法了。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，當時47歲廖姓計程車司機搭載2名酒客返回住處，到達時，廖男請乘客下車，但已酒醉的56歲賴姓乘客認為運將口氣不佳，揮拳打中運將的頭部，且對他拉扯衣服，廖姓運將氣不過，掏出甩棍揮舞自保。

警方表示，甩棍屬於公告警械，一般民眾不得持有，廖姓計程車司機持有甩棍部分，將依違反社維法第63條「攜帶經主管機關公告查禁之器械」移請裁處，可處拘留3日或3萬元以下罰鍰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比特犬跳車咬人！飼主遭疑「蓄意犯案」　警方：無從判斷
台大繁星錄取397人！8系缺額19個　這兩系掛零
千萬YTR結婚了！　特地來台灣拍婚紗
快訊／民眾闖鐵軌　遭普悠瑪號撞擊
水電雙漲？　卓榮泰：電價還未討論、水價調整在考慮中
比特犬飼主「1動作」被抓包不對勁　網重看影片：很清楚
快訊／傳議員關切比特犬案真相曝光　飼主曾允諾「封死車窗」
蕭淑慎老公認「10年前就生子當爸」遭她切割　親回婚姻現況
快訊／被刪96%業務費「水電都欠繳」　監察院將提釋憲
暴打女員工　「直播界男神」羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

行人綠燈剩10秒！台中女小跑步衝過去險被撞　嚇趴斑馬線

比特犬跳車咬人！飼主遭疑「蓄意犯案」　警方出面回應：無從判斷

步出看守所畫面曝！博弈教父陳政谷2億交保　喊話：對法院有信心

冷氣團來襲遊客湧入合歡山區　去年10月至今已284車禍

25歲軍人開公務車迴轉撞上…新北騎士噴飛滑撞公車！昏迷救治中

色軍人見路邊醉女竟揉胸摸下體！「公主抱」想帶走　下場曝光

查過反詐仍淪人頭戶　她為愛幫轉帳15萬下場要關5個月

2男半夜打成一團！超扯原因曝光　單車「碰到」帕拉梅拉後視鏡

暴打拉K女員工+賣仿冒LV、香奈兒　「直播界男神」羈押禁見

國中女突衝出馬路！騎士煞不住慘被擊落　2人慘摔翻滾畫面曝

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

【泰格與雪兒】她到底愛誰

行人綠燈剩10秒！台中女小跑步衝過去險被撞　嚇趴斑馬線

比特犬跳車咬人！飼主遭疑「蓄意犯案」　警方出面回應：無從判斷

步出看守所畫面曝！博弈教父陳政谷2億交保　喊話：對法院有信心

冷氣團來襲遊客湧入合歡山區　去年10月至今已284車禍

25歲軍人開公務車迴轉撞上…新北騎士噴飛滑撞公車！昏迷救治中

色軍人見路邊醉女竟揉胸摸下體！「公主抱」想帶走　下場曝光

查過反詐仍淪人頭戶　她為愛幫轉帳15萬下場要關5個月

2男半夜打成一團！超扯原因曝光　單車「碰到」帕拉梅拉後視鏡

暴打拉K女員工+賣仿冒LV、香奈兒　「直播界男神」羈押禁見

國中女突衝出馬路！騎士煞不住慘被擊落　2人慘摔翻滾畫面曝

川普稱習近平將訪美！　中方擔心「1狀況」重演

台中棒球教練性侵33童「有前科仍被聘用」　監察院要查了

孫淑媚單身9年「戀情公開2個月」見光死　出道30年獻首次激烈床戲

通化夜市必吃Top 5指南！剪刀式雞蛋糕、深夜上海生煎包脆口汁多

全面清查2.4萬員工有無大陸身分證　中華郵政：具結書僅宣導性質

行人綠燈剩10秒！台中女小跑步衝過去險被撞　嚇趴斑馬線

恭喜豆芽結婚了！牽尪跳韓洗腦神曲　現場嘉賓：史上最嗨婚禮

嘉樂福觀光夜市人潮稀落　蔡阿嗄PO文：發生什麼事？業者回應了

王建民進總統府「搜集滿多總統」　陳俊秀笑喊：明年再來吃滷肉飯

給店員求救紙條沒用　女和4歲兒「被丈夫囚禁5年」靠電子信獲救

#峮峮 高EQ回應年紀大爭議：小孩才做選擇，全都要！

社會熱門新聞

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

女員工才到職就被騙進飯店性侵　私處驗出主管DNA

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

快訊／上班快改道！　國1事故「全線封閉」

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

比特犬咬人　改重罰20萬維持沒入犬隻

3歲童獨自泡澡12mins溺斃　爸媽相擁淚崩

菸酒行疑性侵傳播妹「拍私密片」傳群組　爆槍戰5傷

桃園警抖音喊我是中國人！　分局要查了

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

獨／北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

陳政谷2億天價交保　21日前要籌到錢

烤燙5貓檢破天荒求刑9年！趙育慶求饒

更多熱門

相關新聞

高雄2車深夜路口猛撞！350萬跑車失控噴飛

高雄2車深夜路口猛撞！350萬跑車失控噴飛

高雄仁武區文學路一段與文南二街口今（18）日凌晨0時許，發生2自小客車擦撞交通事故，其中價值約350萬的Jaguar I-Pace電動跑車遭撞後，失控右偏衝撞到一旁民宅的鐵捲門，差點破門而入，另一車乘客手腳擦挫傷。至於詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。

高雄2機車相撞　23歲騎士送醫不治

高雄2機車相撞　23歲騎士送醫不治

即／高雄機車相撞！23歲騎士命危

即／高雄機車相撞！23歲騎士命危

高雄離譜爸「載6歲兒」酒駕！路中自撞分隔島

高雄離譜爸「載6歲兒」酒駕！路中自撞分隔島

台灣之光！潘竪涵任泰式按摩國際賽技術委員

台灣之光！潘竪涵任泰式按摩國際賽技術委員

關鍵字：

高雄三民一分局甩棍計程車

讀者迴響

熱門新聞

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

女員工才到職就被騙進飯店性侵　私處驗出主管DNA

李伊疑似為金賽綸發聲怒斥：15歲什麼都懂？

美官員揭密「外星人早已現身」瞞了80年

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

快訊／上班快改道！　國1事故「全線封閉」

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面