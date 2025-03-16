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3生肖努力就發財！屬雞「夜晚加班」不怕累　事業成就雙豐收

生肖牛、兔、雞的人只要肯努力，正財運勢一生興旺，財富和事業雙豐收。（示意圖／報系資料照）

▲生肖牛、兔、雞的人只要肯努力，正財運勢一生興旺，財富和事業雙豐收。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT提供

正財是人們通過踏實工作與努力不懈所累積的財富，也代表事業穩定成長，通常正財旺的人擁有出色才華，也能靠著事業收穫財富和高成就。命理專欄「十二生肖運勢」點名，有3個生肖只要肯努力，加上自身的智慧，成為正財一生興旺的最佳代表。

●生肖牛

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屬牛者天生性格沈穩又行事踏實，給人一種可靠而穩重的印象。不善言辭的屬牛者卻有著無比堅韌的毅力和勤奮的工作態度，在事業上也不怕吃苦，即使面對重重困難，也不輕易言敗；屬牛者深知成功需要時間與汗水的澆灌，默默耕耘，一步一腳印朝目標前進。

屬牛者可能會經歷困難，但隨著時間推移，努力也逐漸開花結果，加上貴人出現更能提供助力，因此在財富上逐漸有可觀的積累，事業上也找到明確方向；屬牛者憑自身堅持與努力，贏得了他人的尊重與認可。

●生肖兔

屬兔者有著頭腦靈活和善於處理複雜人際關係的優勢，以及天生精明能幹、具備出色的理財觀念，這種理財意識往往源於對生活的深刻理解和對財富的珍視；屬兔者深知財富得來不易，從不輕易浪費每一分錢，他們善於合理規劃財務，將有限資源用在最需要的地方。

屬兔者事業起步階段，或多或少會面臨經驗不足的困境，卻從不氣餒，以敏銳的洞察力和出色的才華，總能找到突破點；經過時間推移，屬兔者在職場上積累了豐富經驗，事業迎來飛速發展，在職場上闖出了一片天地，實現財富與地位雙豐收。

●生肖雞

屬雞者對財富有著天生的渴望與敏感，深知「君子愛財，取之有道」的道理，故在追求財富的過程中，堅守原則，以自身能力和努力去實現目標；屬雞者對事業有極高的熱情，將工作視為實現人生價值的重要途徑，全身心地投入其中。

在日常生活中屬雞者勤奮努力、不偷懶，通過不懈的奮鬥，讓財富源源不斷流入自己的口袋裡，不論是早起辛勞、夜晚加班的勞累，都毫無怨言；屬雞者用勤勞與智慧在事業上穩步前行，也順利積累了可觀財富，且精神上也收獲了成就感與滿足感。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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