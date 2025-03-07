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2025台灣將進入「超高齡社會」　從趨勢看未來該如何應對？

文／人物誌

人口老化的速度，遠比你我想像中的快！那年在課堂裡聽到的「超高齡社會」已是台灣2025年的人口趨勢。根據國發會最新的預測指出，台灣將在2025年正式進入超高齡社會，屆時65歲以上的老年人口將佔總人口數的20%，也就是說，每五人中就有一位是老年人。此外，人口紅利更將在2028年結束，而2047年台灣人口老化的速度將超車日本，成為全球老化速度最快的國家之一。

人口老化的速度，無疑是台灣迫在眉睫的問題。在面對這個趨勢之前，我們也必須了解它會帶來的影響，才能及早做好準備，應對未來的高齡化社會。

▲台灣將成為全球老化速度最快的國家之一。（圖／Pexels，下同）

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勞動市場的改變與挑戰

人口老化最首要的衝擊就是勞動市場，加上少子化的影響，勞動力短缺將成為社會與企業的隱憂。面對這樣的產業趨勢挑戰，企業與政府皆須考慮推動「高齡友善職場政策」像是提供彈性工作時間、減少體力負擔的職位，並降低職場中的年齡歧視，不讓高齡者被時代淘汰，讓有勞動力並想繼續工作的長者能在職場中發揮價值，如此不僅能填補少子化的缺口，也能減少超高齡社會所帶來的危機與風險。

加強健康意識成為關鍵課題

人口老化代表著壽命延長，卻不代表健康會一起延長。很多人的老年生活是與疾病共度，不僅沒有享受到福壽，也讓醫療負擔日漸沉重，長照也因此成為必要的發展趨勢。而這樣的狀況也可看出，國民的健康意識尚未與人口老化連結。

「如何健康的迎接老年生活」亦是青壯年的課題。在我們已知高齡化社會將帶來的挑戰為何，先提早改變做好準備，理解「預防醫療」的觀念，並維持自身的健康狀態，擁有強健的體力，是我們面對人口老化的本錢。

關注老年人的心理健康

照顧好身體之外，心理健康也是我們在面對高齡化社會需要關注的面向。高齡者要面對的痛苦除了疾病，可能還有喪偶之痛，以及孤苦的獨居人生，這也是為什麼65歲以上族群的自殺率一直居高不下的原因。

老年人的不快樂，對社會的影響是不容忽視的。當長輩長期處於抑鬱狀態，也會影響家庭氛圍，子女的心理壓力亦會增加，甚至會造成工作與生活品質下降。解決之策除了透過政策與社會關懷外，推動心理諮商與強化家庭連結也是很重要的一環。提升老年人的幸福感，幫助高齡者適應老年生活，也有助於社會的發展與穩定。

人口老化對台灣的影響是無可避免的，雖然在勞動市場、醫療體系與社會結構中都有巨大的挑戰與風險，但也全然只有負面影響，其中所蘊含的商機與創新，依然會在未來有著全新的機會等待我們共同發掘。

延伸閱讀

面對超高齡化社會，你準備好了嗎？

「9034」現象帶來的 3 種趨勢，及時行樂的生活哲學

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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