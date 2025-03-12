崑大視訊系綻放豐沛創作能量　第10屆青春有影大學盃獲5獎

▲「第10屆青春有影2024大學盃」微電影徵件活動，崑山科技大學視訊傳播設計系榮獲1金1銀2銅1佳作，展現師生豐沛的影視創作能量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由中華民國微電影協會主辦「第10屆青春有影2024大學盃」微電影徵件活動，2月18日舉辦決審會議，總計有369作品，歷經1個月多的線上初評與4小時的決議會議，最終結果出爐，崑山科技大學視訊傳播設計系榮獲1金1銀2銅1佳作，展現師生豐沛的影視創作能量。

崑大視訊系學生作品在競賽中締造亮眼表現，由金鐘、金馬音效獎得主暨視訊系主任曹源峰指導113級畢業生郭彥廷畢製作品《消失的清明節》榮獲劇情組金獎，作品講述過世的爺爺在清明節回到家中，進而了解家人之間疙瘩的故事，讓觀者感受與探討節日的意義。評審團之一的李偉程導演給予作品高度肯定：「《消失的清明節》，故事進展明快，創意與民俗信仰巧妙結合，這劇本真的超棒，謝謝你們拍出這麼棒的故事。」

指導老師曹源峰主任說明，導演郭彥廷是一位擇善固執的學生，他用極大的熱情找了班上同學一起製作作品，由蔡宜璇、王姿云、羅嘉騏、楊言斌擔任製片，另包含副導翁誌龍、攝影蘇致全、聲音後製許韻羯、美術林宥橋、鄭思婷、李苡瑄，燈光郭國成，還有梳化李昱等人，一群人群策群力，把影片拍得很有質感，作品在去年已入圍多項國內外競賽，很高興今年再獲肯定，期待學生未來能在業界持續發光發熱。

另由視訊系陳曉東副教授指導113級畢業生廖柏鈞之畢製作品《寄語白雲》則榮獲劇情組銀獎，陳曉東副教授提到，作品中從主角外公去世的議題切入，表達為人子女在心中無法言說的愛與想念，是一個很誠懇的作品，廖柏鈞本人溫文儒雅，家人也鼓勵他繼續出國深造，未來能創作更多優秀作品。

除了劇情組穿金戴銀，另由視訊系劉勇明老師指導的兩部動畫短片也帶來好消息，113級畢業生李昀融的《迷途夢想家》榮獲創意短片組銅獎，作品巧妙地讓每位乘客帶著夢想和希望的光前往燈泡王國，展開新生活，最後卻成為一個個被壓在權力的輪子下的其中一個活人，影片雖短卻富有巧思。

同樣為113級畢業生黃瑋柔的《像我這樣的白芝麻》則獲得動畫組銅獎，劇情描述桌上一片被啃食的燒餅，其中一粒芝麻因咀嚼的震動掉落地面，展開了一段實踐夢想的旅程，故事以一顆白芝麻作為主軸，透過奇幻的故事內容，傳達被資本主義剝削的社會之下，人類該何去何從的理念。此外，視訊系三年級的彭璿緗的《裙擺上的蕾絲邊》也得到創意短片組佳作。師生作品在該次競賽中共抱回5獎，其卓越才能深獲肯定。

評審之一的人間衛視節目部主任葉本盛認為：「《像我這樣的白芝麻》自在地牽引觀者進入想像世界，讓人喜歡，背景的對比度使得這些浮動物體更容易被注意到，內在與外界交錯，映照出自我認同與迷惘的掙扎。」對作品感到印象深刻。

視訊系曹源峰主任表示，視訊系歷年來學生短片與動畫作品在國內外影展時常榮獲好評，2024年111級畢業生廖博彥的《春分之時》更是一舉得到第46屆金穗獎學生組最佳劇情片的榮譽。今年在本屆大學盃中，更有多部影片獲獎，對系上師生的教學和創作都是一種肯定。視訊系積極禮聘國家文藝獎、電影金馬獎、電視金鐘獎得主蒞校授課，讓學生不論在編導、企畫、攝製、影音後期特效等相關領域皆能累積深厚的理論與實作能力，未來也會不斷將紮實的創作能量傳承，培育更多不亞於國立藝術學校出身的專業人才。

「第10屆青春有影2024大學盃」微電影競賽，自2015年第一次舉辦至今已邁入第十屆，廣徵全台灣所有大學生的創作影片，今年邀請中華民國微電影協會祕書長賴麗雪、微電影協會大學盃召集人張郁青、人間衛視節目部主任葉本盛及自由導演李偉程等4位業界人士擔任評審，評選出年度百大作品，以及劇情組、紀錄片組、行銷組、動畫組、手機組、創意短片組等6類別獎項， 2024年度特別追加第七組AI生成影片組，鼓勵學子勇於嘗試創新，崑大視訊系師生今年抱回多項殊榮，不僅為校爭光，也再展現師生傑出的影視實力。